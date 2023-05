Pasajero que abrió la puerta de emergencia en un vuelo de Corea del Sur dijo que se sentía asfixiado

SEÚL, Corea del Sur — Un pasajero que abrió una puerta de salida de emergencia durante un vuelo en Corea del Sur le dijo a la policía que se sintió asfixiado y trató de salir del avión rápidamente cuando se acercaba al aterrizaje, según informes el sábado.

Doce personas resultaron levemente heridas cuando el hombre abrió la puerta del Airbus A321 de Asiana Airlines el viernes, provocando una explosión de aire dentro de la cabina. El avión, que volaba a la ciudad de Daegu desde la isla sureña de Jeju, aterrizó sin problemas.

El hombre fue detenido por la policía en Daegu por presuntamente violar la ley de seguridad de la aviación. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

El hombre de 33 años le dijo a la policía que quería salir del avión porque se sentía asfixiado, informó la agencia de noticias Yonhap, citando a la policía.

Yonhap dijo que el hombre le dijo a la policía que había sufrido estrés después de perder su trabajo recientemente.

Otros medios de comunicación de Corea del Sur publicaron historias similares sobre el motivo del hombre. Los informes dicen que la policía de Daegu solicitó una orden para arrestarlo formalmente.

Las llamadas a la policía de Daegu no fueron respondidas la madrugada de este domingo. Contactados por The Associated Press anteriormente, los agentes de policía de Daegu se negaron a proporcionar detalles sobre el hombre, citando problemas de privacidad.

El avión transportaba a 194 personas, incluidos atletas adolescentes, que se dirigían a una competencia de atletismo. El hombre abrió la puerta cuando el avión llegaba al aeropuerto de Daegu a una altura de 213 metros (700 pies).

Las personas que fueron llevadas a hospitales fueron tratadas principalmente por problemas menores como dificultades para respirar.