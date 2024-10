Otorgan el Nobel de Paz a organización japonesa que ayuda a sobrevivientes de bombas atómicas

La organización japonesa de sobrevivientes de bombas atómicas Nihon Hidankyo ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a sus esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares.

“Este movimiento de base de supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, también conocido como Hibakusha, recibe el premio de la paz por sus esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar a través del testimonio de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse”, dijo el Comité Noruego del Nobel en un comunicado.

El Instituto Noruego del Nobel dijo que se registraron 286 candidatos para ser considerados para el premio de este año, de los cuales 197 eran individuos y 89 eran organizaciones.

Los ganadores del Premio Nobel suelen recibir 11 millones de coronas suecas ($1.06 millones), aunque varios ganadores comparten la suma.

La activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 por “su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”, dijo el comité de premios en ese momento.

Mohammadi, conocida por su trabajo como subdirectora y portavoz del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, habría sido condenada en junio a un año más de prisión por su activismo.

El gobierno de Irán no reconoció su condena adicional en ese momento, según The Associated Press.

El Centro de Defensores de los Derechos Humanos es una organización que promueve los derechos humanos y aboga por elecciones libres y justas y el debido proceso legal. Fue cofundada por Shirin Ebadi, la única iraní que ha recibido el Premio Nobel de la Paz.