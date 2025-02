Neiman Marcus cierra su icónica tienda en el centro de Dallas

Neiman Marcus cierra su tienda en el centro después de más de 100 años en el centro de la ciudad.

Según un informe de nuestros socios de medios de The Dallas Morning News, el histórico sitio en Main Street cerrará a partir del 31 de marzo, según un comunicado de Saks Global, el nuevo propietario de Neiman Marcus. A pesar de negociaciones que duraron años, recibió un aviso del propietario del inmueble para rescindir la ocupación, "lo que nos obligó a cerrar", precisa el comunicado.

El cierre no es un reflejo del desempeño del negocio y no está vinculado a la reciente adquisición, según un memorando interno enviado el martes a los empleados por el director ejecutivo de Saks Global Operating Group, Marc Metrick, adquirido por The Dallas Morning News.

Además, la empresa planea invertir 100 millones de dólares en renovaciones de la tienda NorthPark Center, dijo la compañía. Eso le permitirá “ofrecer un nuevo nivel de moda y servicio de lujo en una de nuestras principales tiendas”, dijo.

