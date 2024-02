Nieva tras el peor incendio jamás registrado en Texas

Una capa de nieve cubrió este jueves un paisaje desolado de praderas quemadas, ganado muerto y casas incendiadas en el Panhandle de Texas, brindando a los bomberos un breve alivio en sus desesperados esfuerzos por controlar un incendio que se ha convertido en el más grande en la historia del estado.

El incendio de Smokehouse Creek creció a casi 1,700 millas cuadradas. Se fusionó con otro incendio y solo está contenido en un 3%, según el Servicio Forestal de Texas A&M.

Los cielos grises se cernían sobre enormes cicatrices de tierra ennegrecida en una zona rural salpicada de matorrales, ranchos, cañones rocosos y plataformas petrolíferas. En Stinnett, una ciudad de aproximadamente 1,600 habitantes, alguien izó una bandera estadounidense frente a una casa destruida.

Dylan Phillips, de 24 años, dijo que apenas reconocía su vecindario de Stinnett, que estaba lleno de señales de tránsito derretidas y marcos carbonizados de autos y camiones. La casa de su familia sobrevivió, pero al menos media docena más estaban humeando en escombros.

"Fue brutal", dijo Phillips. “Las luces de la calle estaban apagadas. No eran más que brasas y llamas”.

El crecimiento explosivo del incendio de Smokehouse Creek se desaceleró el jueves cuando cayó nieve y los vientos y las temperaturas disminuyeron, pero aún era indómito y amenazante. Es el mayor de varios incendios importantes que arden en la sección rural de Panhandle del estado. También cruzó a Oklahoma.

El bombero Lee Jones estaba ayudando a apagar los restos humeantes de casas en Stinnett para evitar que se vuelvan a encender cuando las temperaturas y los vientos aumenten el viernes y el fin de semana.

“La nieve ayuda”, dijo Jones, quien estaba entre una docena de bomberos llamados desde Lubbock para ayudar. "Estamos atacando todos los puntos calientes de la ciudad, las casas que ya se han quemado".

Las autoridades no han dicho qué provocó los incendios, pero los fuertes vientos, el pasto seco y las temperaturas inusualmente cálidas alimentaron los incendios.

"La lluvia y la nieve son beneficiosas en este momento, las estamos usando a nuestro favor", dijo el portavoz del Servicio Forestal de Texas A&M, Juan Rodríguez, sobre el incendio de Smokehouse Creek. "Cuando el fuego no explota y no se mueve muy rápido, los bomberos pueden alcanzarlo y llegar a esas partes del incendio".

Las autoridades dijeron que 4,248 kilómetros cuadrados (1,640 millas cuadradas) del incendio se produjeron en el lado de la frontera de Texas. Anteriormente, el incendio más grande registrado en la historia del estado fue el incendio del East Amarillo Complex de 2006, que quemó alrededor de 1,400 millas cuadradas (3,630 kilómetros cuadrados) y resultó en 13 muertes.

Una mujer de 83 años fue la única muerte confirmada en lo que va de semana. Pero como las llamas siguen amenazando una amplia zona, las autoridades aún tienen que realizar una búsqueda exhaustiva de víctimas o contar las numerosas casas y otras estructuras dañadas o destruidas.

Nim Kidd, jefe de la División de Manejo de Emergencias de Texas, dijo que el pronóstico del fin de semana y “el tamaño y el alcance” del incendio son los mayores desafíos para los bomberos.

“No quiero que la comunidad sienta una falsa sensación de seguridad de que todos estos incendios ya no crecerán”, dijo Kidd. "Esta sigue siendo una situación muy dinámica".

La mujer que murió fue identificada por familiares como Joyce Blankenship, ex maestra suplente. Su nieto, Lee Quesada, dijo que había publicado en un foro comunitario preguntando si alguien podía intentar localizarla. Quesada dijo que los agentes le dijeron a su tío el miércoles que habían encontrado los restos de Blankenship en su casa quemada.