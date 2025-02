Niña de Texas se suicida tras alegado acoso por el estatus migratorio de sus padres

En medio de las deportaciones por las nuevas políticas del gobierno federal y el miedo de miles de inmigrantes por la separación de familias, el suicidio de una niña ha causado conmoción en redes sociales y en Texas.

HABLA EL PADRE

El Padre de Jocelynn Rojo Carranza, de 11 años, argumenta que su hija era victima de acoso escolar y que la burla era porque tanto la madre y el padre son indocumentados.

"Le decían que nos iban a deportar y ella se iba a quedar sola", asegura Ernesto Alonso Rojo Rodríguez, papá de la menor.

En entrevista con Telemundo 39 explicó que toda la información que ha recibido sobre la muerte de su hija ha sido por medio de la madre, pero dice que días antes del incidente, había recibido un mensaje de Jocelynn que ahora dice entender.

“Recibí un mensaje que me dijo: Papi por favor no vayas a trabajar. Yo le dije: todo está bien, no pasa nada mija todo está bien, yo estoy trabajando y ahorita en mi break paso a verte…”. Este fue uno de los últimos mensajes que recibió de su hija.

“Mi princesa, ella siempre quería ser una bailarina, ella quería bailar, y bailar y bailar y era muy flexible, su cuerpo era perfecto para ser una bailarina. También le gustaba mucho tocar, tenía un instrumento en la escuela, tocaba la trompeta", recordó entre sollozos el señor Rojo.

REPORTE POLICIAL

El Departamento de Policía de Gainesville, informó que alrededor de las 10:34 a.m. del pasado 3 de febrero recibieron varias llamadas por un intento de suicidio en una vivienda ubicada en la cuadra 300 de Cunningha Street.

Al llegar al lugar, un adulto ya había iniciado medidas para salvarle la vida a la menor. Los paramedicos se hicieron cargo al llegar e inmediatamente la transportaron a un centro médico, pero después fue llevada vía aérea a un hospital infantil en la zona metropolitana de Dallas/Fort Worth.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, Jocelynn falleció el 12 de febrero.

"El Departamento de Policía de Gainesville extiende su más sentido pésame a la familia por su pérdida. No hay palabras que puedan decirse para aliviar su dolor. Esta tragedia impacta no solo a la familia, sino a toda nuestra comunidad, incluidos nuestros socorristas que llegaron a la escena. Nuestras oraciones están con todos los involucrados", destaca el comunicado.

Las autoridades subrayaron que el distrito escolar independiente de Gainesville está a cargo de una investigación sobre las acusaciones de intimidación y acoso escolar.

La investigación de la muerte de la menor continúa y piden a los residentes de esta ciudad a que compartan información que ayuda a esclarecerla. Puede llamar al (940) 668-7777 o a través de página en Facebook. Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con la línea directa de información sobre delitos al (940) 612-0000.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE GAINESVILLE ISD

"La principal prioridad de Gainesville ISD es garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y cómodo para todos los estudiantes. Debido a esto, tomamos muy en serio cualquier informe de acoso en nuestras escuelas y tenemos una política de tolerancia cero.

Siempre que recibimos un informe de acoso, respondemos rápidamente para garantizar que todos los estudiantes estén seguros física y emocionalmente. Si bien no podemos divulgar ninguna información sobre estudiantes o incidentes específicos, nuestras escuelas cuentan con varias políticas para combatir el acoso y resolver conflictos.

Estas políticas brindan oportunidades para denunciar dicho comportamiento. Si surge un informe, el Distrito toma inmediatamente todas las medidas necesarias para responder adecuadamente. Hemos sido y seguiremos siendo proactivos en nuestros esfuerzos para garantizar que nuestras escuelas sean seguras y estén libres de acoso".

Los padres pueden hablar sobre el tema con el maestro o con el director de la escuela.