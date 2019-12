Nomina a un Atleta Estudiantil de la Prepa para Wingstop

Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido.

Wingstop Concurso del Estudiante Escolar y Atlético del mes de la Escuela Secundaria

Reglas Oficiales

5 de agosto del 2019 – 31 de marzo del 2020

INFORMACIÓN PRELIMINAR: No compra necesario. Una compra no aumentará sus probabilidades de ganar. No es válido fuera del área geográfica terrestre de recepción de la señal de transmisión de KXAS/KXTX (definido abajo) y donde esté prohibido. El Wingstop Concurso del Estudiante Escolar y Atlético del mes de la Escuela Secundaria (“Concurso”) comenzará el 5 de agosto del 2019 a las 12:01 A.M. CT Hora del Centro (“CT” por sus siglas en inglés) y concluirá el 31 de marzo del 2020 a las 11:59 P.M. CT (“Período de Inscripción”). Las probabilidades de ganar dependen del número de inscripciones elegibles (definidos abajo) recibidas. Todas las horas en el Concurso indican Hora del Centro (“CT”). El Concurso está sujeto a todas las leyes federales, estatales y locales que apliquen.

ELEGIBILIDAD: Abierto solamente para los residentes legales permanentes de los EE.UU. físicamente localizados y residiendo uno (1) de los condados de Dallas, Tarrant, Collin, Denton, Ellis, Johnson, Parker, Kaufman, Hunt, Rockwall, Henderson, Hood, Wise, Van Zandt, Lamar, Navarro, Anderson, Erath, Cooke, Hopkins, Hill, Fannin, Palo Pinto, Bosque, Freestone, Comanche, Red River, Rains, Hamilton, Somervell, Jack, y Delta en el estado de la Texas (“Área geográfica terrestre de recepción de la señal de transmisión de KXAS/KXTX”) y que tengan al menos dieciocho (18) años de edad cumplidos en la fecha empezar el Concurso. Los funcionarios, directivos y empleados de las Entidades del Concurso (definidos abajo) y sus familiares más cercanos (cónyuges y/o padres, hijos/as y hermanos/as y sus respectivos cónyuges independientemente del domicilio en que residan) y/o personas residiendo en el mismo domicilio con dichas personas (relacionados o no relacionados familiarmente) no son elegibles para inscribirse y ganar el Concurso. Las Entidades del Concurso, como se las menciona aquí, incluirán KXAS, KXTX, NBCUniversal Media, LLC, (conjuntamente, “Patrocinadores”), Wingstop Restaurants, Inc., Broadcast Interactive Media, y sus respectivas casas matrices, compañías afiliadas y subsidiarias y sus entes administrativos, de publicidad y promoción, y cualquier otra entidad involucrada en el desarrollo, administración, promoción o implementación del Concurso. Para ser claro, el Nominado (definido a continuación), no el Nominador (definido a continuación), se considerará el Ganador potencial (definido a continuación) del Concurso. Los participantes no son elegibles para recibir Premios (definidos a continuación). Los premios solo se otorgarán a los nominados (definidos a continuación) y/o a los padres o tutores legales de los nominados. Para ser elegible para recibir un Premio (definido a continuación), los Nominados (definidos a continuación) deben cumplir con todos los Requisitos de Nominación (definidos a continuación) y todos los términos, condiciones y requisitos aplicables previstos en estas Reglas Oficiales y/o según lo dispuesto por los Patrocinadores (según lo determine a su sola discreción).

PARA PARTICIPAR: Como parte de su Inscripción (definida a continuación), usted ("Nominador") tendrá que designar a una persona (el "Nominado") que cumpla con los siguientes requisitos de nominación ("Requisitos de Nominación"): i) estudiante de último año en una escuela secundaria ubicada en la “Área geográfica terrestre de recepción de la señal de transmisión de KXAS/KXTX”; y ii) tiene al menos un GPA acumulativo de 3.0 (año escolar actual o acumulativo a lo largo de la carrera de la escuela secundaria). Los nominadores no pueden no designarse a sí mismos.

Para participar en el Concurso, durante el Período del Concurso, visite https://www.nbcdfw.com/on-air/contests/ or https://www.telemundodallas.com (colectivamente, los "Sitios Web") y siga las instrucciones proporcionadas para completar y posteriormente enviar el formulario de inscripción, que incluye su nombre completo, dirección de correo electrónico e información solicitada sobre el Nominado ("Inscripción"). Toda la información enviada como parte de la Inscripción debe ser verdadera y precisa. Debe tener el permiso de cualquier persona (por ejemplo, el candidato o el padre o tutor del nominado) que sea identificada o a la que se hace referencia en su Inscripción.

Todas las Inscripciones pasarán a ser propiedad de los Entidades del Concurso y no se enviará acuso de recibo ni se devolverán. Al participar en el Concurso, los participantes otorgan a los Patrocinadores los derechos no exclusivos, libres de regalías e irrevocables para usar, reproducir, copiar, publicar, exhibir, distribuir, realizar, traducir, adaptar, modificar y explotar la Inscripción e incorporar la Inscripción en otros trabajos en todos y cada uno de los mercados y medios de comunicación en todo el mundo a perpetuidad. Los participantes garantizan que tienen el derecho único y exclusivo de otorgar tales derechos a los Patrocinadores y que la reproducción, publicación, exhibición y/u otro uso de la Inscripción por parte de los Patrocinadores no infringirá ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, derechos de autor, marca registrada, privacidad o publicidad, o crear reclamos por difamación, luz falsa, apropiación indebida de ideas, inflición intencional o negligente de angustia emocional o incumplimiento de contrato. Los participantes garantizan que tienen el derecho único y exclusivo de otorgar tales derechos a los Patrocinadores y que la reproducción, publicación, exhibición y/u otro uso de la Inscripción por parte de los Patrocinadores no infringirá ningún derecho de terceros, incluyendo, sin contiene material que es violento, pornográfico, obsceno, ilegal, inapropiado o racial o moralmente ofensivo, o si cualquier Inscripción no cumple con estas Reglas Oficiales o cumple con las normas de los Patrocinadores por cualquier razón, según lo determine en su sola discreción, dicha Inscripción podrá ser rechazada por no ser elegible para su consideración y/o suprimida. Las Inscripciones de envíos deben cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables. Los Patrocinadores no tendrán ninguna obligación de copiar, publicar, exhibir o explotar de otro modo la Inscripción.

Límite de diez (10) Inscripciónes por persona. Varias Inscripciones recibidas de cualquier persona o dirección de correo electrónico más allá de este límite anularán todas esas inscripciones adicionales. Las Inscripciones deben ser recibidas antes de las 11:59 P.M. de 31 de marzo del 2020 para ser elegibles para el Concurso. La computadora de los Patrocinadores será la manera oficial de mantener horario de todos los asuntos relacionados con este Concurso. Las Inscripciones que por cualquier razón estén incompletas, corruptas, sean incomprensibles, o ininteligibles, en forma enunciativa mas no limitada a fallos o congestión de computadora o de la red, serán nulas y no se aceptarán. Si hubiese alguna disputa en lo que a la identidad de algún participante se refiere, el dueño autorizado del correo electrónico que se haya utilizado para inscribirse será considerado el participante. El/la "dueño(a) autorizado de la cuenta" de una cuenta de correo electrónico se define como la persona asignada a la cuenta de correo electrónico por un proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicios en línea u otra organización que sea responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. La Inscripción constituye un permiso (excepto cuando lo prohíba la ley) para utilizar el nombre del participante, ciudad, estado, semejanza, imagen y/o voz para propósitos de publicidad, promoción y publicidad en cualquier y todos los medios de comunicación ahora o en adelante conocidos, a lo largo del mundo a perpetuidad, sin compensación adicional, notificación, permiso o aprobación.

PRIVICIDAD: Los participantes tendrán la oportunidad de recibir información por parte del Patrocinador si marcan la(s) casilla(s) correspondiente(s). Si en cualquier momento no desea recibir materiales de parte del Patrocinador, favor de dirigirse a nuestra Políticas de Privacidad en https://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-latinamerica y siga las indicaciones al respecto.

EVALUACIÓN; SELECCIÓN Y AVISO A LAS GANADORES: En o alrededor del quinta (5°) día de cada mes durante el Período del Concurso, uno (1) o más de los jueces calificados seleccionados por los Patrocinadores ("Jueces") revisarán todas las Inscripciones elegibles recibidas durante el Período del Concurso hasta esa fecha y seleccionarán uno (1) o dos (2) ganadores potenciales (cada uno a " Ganador", colectivamente "Ganadores") basado en los siguientes criterios de evaluación ("Criterios de Evaluación"): Expediente Académico (30%); Participación y Desempeño Atlético (30%); Participación de la Comunidad (30%); y Carácter o Impacto en Otros (10%). Por ser claro, los Nominados serán considerados los Posibles Ganadores del Concurso. Habrá un total de doce (12) ganadores potenciales durante todo el concurso. El proceso de selección y revisión puede producirse de forma continua a medida que se reciben las Inscripciones. En caso de empate, los Jueces romperán el empate seleccionando la Inscripción vinculada que recibió los puntos más altos de los Jueces para el Carácter o Impacto en Otros como el Ganador potencial. Todos los Ganadores potenciales serán seleccionados sujetos a verificación de elegibilidad y cumplimiento de los términos de estas Reglas Oficiales.

Las decisiones de los Patrocinadores y Jueces son definitivas y vinculantes con respecto a todos los asuntos relacionados con el Concurso. Los Patrocinadores se reservan el derecho de elegir menos de doce (12) Ganadores potenciales (o ninguno en absoluto), o de extender el Período de Participación al Concurso si el Concurso no recibe un número suficiente de Participaciones elegibles y calificadas (según lo determinen los Patrocinadores a su sola discreción). Los Patrocinadores harán dos (2) intentos de notificar al Ganador/es al número de teléfono y/o dirección de correo electrónico presentado al momento de la inscripción. Los Patrocinadores pueden compartir el nombre del ganador potencial y la información de contacto con las entidades del Concurso y/o cualquier Proveedor del Premio, según corresponda según sea necesario. Se podrá exigir a los ganadores potenciales que firmen y devuelvan una declaración de elegibilidad, un relevo de responsabilidad y, excepto donde esté prohibido, un relevo de publicidad completados (conjuntamente “Documentos del Concurso”) dentro de cinco (5) días de tal notificación. El incumplimiento de este requisito en el periodo de tiempo indicado resultará en la descalificación y, en la exclusiva discreción de los Patrocinadores, se seleccionará un Ganador alterno, de las Inscripciones elegibles restantes. Si no se puede ubicar al ganador potencial, si se determina que no es elegible o no cumple o no puede cumplir con estas Reglas Oficiales, o si se devuelve el premio o la notificación del premio por ser imposible de entregar, se descalificará a dicho Ganador eventual y se podrá seleccionar, en la exclusiva discreción de los Patrocinadores, en su reemplazo a otro Ganador eventual entre las Inscripciones elegibles restantes. Como condición para continuar la elegibilidad, los Patrocinadores pueden requerir y un Ganador potencial (o, si un Ganador potencial es menor de edad, su padre o tutor legal) debe estar dispuesto a completar y ejecutar cualquier renuncia o liberación, o proporcionar de otra manera el consentimiento o la prueba, es necesario que los Patrocinadores verifiquen la información de la Inscripción y la elegibilidad del Ganador potencial.

PREMIO: Habrá doce (12) premios ("Premios", cada uno un "Premio") otorgado a los Ganadores durante todo el Período del Concurso; se otorgará un (1) premio a cada ganador. Cada Premio constará de tres mil dólares ($3,000).

Si el Premio es ganado por un menor, el Premio será otorgado a nombre del padre o tutor legal de dicho menor.

El Valor Minorista Estimado (“ERV” por sus siglas en inglés) de cada Premio es tres mil dólares ($3000.00). El ERV de todos los Premios es treinta y seis mil dólares ($36000.00).

Los Patrocinadores harán todos los arreglos relacionados con los Premios a su exclusiva discreción. Los Patrocinadores se reservan el derecho a sustituir el Premio (o parte/s del Premio) por otro similar de igual o mayor valor, a su absoluta discreción. Los impuestos y demás gastos, costos o cargos relacionados con la aceptación y/o uso del Premio son responsabilidad exclusiva del Ganador. El Premio no puede ser transferido por el Ganador y es válido solamente por los servicios detallados más arriba sin que se permitan sustituciones de Premio por parte del Ganador (excepto que los Patrocinadores lo permitan de otra manera a su sola discreción). Si el premio no se reclama dentro de un plazo razonable después de la notificación de los Patrocinadores, según lo determinen los Patrocinadores a su entera discreción, se perderá, y si el tiempo lo permita, un ganador alternativo puede ser seleccionado de las Inscripciones elegibles restantes en la única discreción de los Patrocinadores. Límite de un (1) Premio por hogar o familia.

CONDICIONES: Inscribiéndose en este Concurso, los participantes acuerdan, en nombre propio y a nombre y en representación de sus herederos, albaceas y administradores: (a) relevar y amparar a las Entidades del Concurso y a sus respectivos funcionarios, directivos y empleados, (conjuntamente las “Partes Relevadas”) contra toda responsabilidad, enfermedad, lesión, muerte, pérdida, pleito, o daños y perjuicios que pudieran suceder, directa o indirectamente, causados por negligencia o por cualquier otro motivo resultando de su participación en este Concurso y/o de su aceptación, o uso debido o indebido del Premio o cualquier parte del Premio; (b) indemnizar, defender y relevar a las Partes Relevadas contra toda responsabilidad resultando o surgiendo del Concurso y por este medio reconocer que las Partes Relevadas no han de ningún modo hecho, ni son responsables por extender, garantías o declaraciones expresas o implícitas, de hecho o en ley, relativas al Premio, incluyendo cualquier garantía expresa extendida exclusivamente por el proveedor mediante su entrega del Premio; (c) de ser seleccionado Ganador, a la publicación de su nombre/s y apellido/s, de ser Ganador, en el Sitio de Red, a que las Partes Relevadas usen su/s nombre/s y apellido/s, voz, imagen y/o semejanza en publicidad, promociones y campañas publicitarias sin compensación adicional y, de ser requerido, a dar su autorización, por escrito, para ese uso; y (d) a cumplir con estas Reglas Oficiales y a renunciar al derecho a reclamos por ambigüedad o error en estas Reglas Oficiales o en el Concurso y a someterse a las decisiones de los jurados y/o Patrocinadores, las cuales son de carácter vinculante y final. El incumplimiento de cualquier término de estas Reglas Oficiales podrá resultar en la descalificación de este Concurso.

CONDICIONES ADICIONALES: Los Patrocinadores se reservan el derecho a descalificar permanentemente de cualquier promoción a cualquier persona que estos crean haya violado deliberadamente estas Reglas Oficiales. Cualquier intento deliberado por dañar el Concurso o su operación, es ilícito y está sujeto a acción legal por parte de los Patrocinadores, quienes podrán procurar reparación por daños y perjuicios en la medida máxima permitida por ley. El incumplimiento de cualquier cláusula de estas Reglas Oficiales por parte de los Patrocinadores debido a un caso fortuito, huracán, guerra, incendio, disturbio social, terremoto, amenaza o actividad terrorista, maniobra de enemigos públicos, decisiones de autoridades gubernamentales fuera del control de los Patrocinadores (excepto cumplimiento de normas y regulaciones vigentes) y todo otro hecho de fuerza mayor, no serán considerados violaciones de estas Reglas Oficiales. Las Partes Relevadas no asumen ningún tipo de responsabilidad por perjuicio o daño a la propiedad del participante o de terceros, relacionados con o resultando de la Inscripción o de la participación en el Concurso. Las Partes Relevadas no son responsables por fallas de ningún tipo en las telecomunicaciones o redes, fallas electrónicas, técnicas o de computadora, trascripción errónea de información de Inscripción, error en material promocional o de mercadeo, error en estas Reglas Oficiales, o cualquier error humano o electrónico en la administración de este Concurso o este Premio, o por Inscripciones que sean robadas, mal dirigidas, alteradas o devueltas. Los Patrocinadores se reservan el derecho a cancelar, modificar o suspender el Concurso o cualquier parte del mismo (incluyendo sin limitaciones estas Reglas Oficiales) sin ningún tipo de notificación y con cualquier motivo (incluyendo sin limitaciones en caso de alguna situación inesperada no contemplada en estas Reglas Oficiales). En caso de cancelación, modificación, o suspensión, los Patrocinadores se reservan el derecho a seleccionar Ganadores mediante un Concurso al azar de entre todas las inscripciones elegibles que no estén bajo sospecha y hayan sido recibidas hasta el momento de que se haya producido la situación que requiere dicha cancelación, modificación, o suspensión. El aviso de dicha cancelación, modificación, o suspensión será publicada en el Sitio de Red. Los Patrocinadores podrán prohibir la participación en este Concurso, si el participante, o participante en potencia: demuestra indiferencia o no respeta estas Reglas Oficiales; exhibe una conducta desplegada para molestar, abusar, amenazar o acosar a otro participante, a los Patrocinadores, agentes o representantes de los Patrocinadores, o si se comporta de manera perjudicial (tal y como lo interpreten los Patrocinadores a su exclusiva discreción). Los Patrocinadores se reservan el derecho a modificar estas reglas para fines aclaratorios sin afectar materialmente los términos y condiciones del Concurso.

DISPUTAS: EL CONCURSO ES GOBERNADO POR, Y SERÁ INTERPRETADO DE ACUERDO CON LAS LEYES DEL ESTADO DE NEW YORK, Y EL FORO Y LUGAR PARA CUALQUIER DISPUTA, DEBERÁ TENER LUGAR EN NEW YORK, NEW YORK. SI LA POLÉMICA O RECLAMACIÓN NO SE RESUELVE POR MEDIO DE DIÁLOGOS DIRECTOS O MEDIACIÓN, DEBERÁ ENTONCES RESOLVERSE POR MEDIO DE ARBITRAJE FINAL Y FIRME ADMINISTRADO POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE ARBITRAJE JUDICIAL (JAMS POR SUS SIGLAS EN INGLES) DE ACUERDO CON SUS REGLAMENTOS DE ARBITRAJE RACIONALIZADO Y CON LOS PROCEDIMIENTOS O LAS VERSIONES POSTERIORES DEL MISMO ("REGLAMENTOS DE JAMS"). DEBERÁN OBSERVARSE LOS REGLAMENTOS DE JAMS PARA SELECCIONAR UN ÁRBITRO, EXCEPTO QUE EL ÁRBITRO DEBERÁ TENER LA EXPERIENCIA Y SU DEBIDA LICENCIA PARA EJERCER DERECHO EN EL ESTADO DE NEW YORK. TODO TRAMITE JUDICIAL QUE SE INICIE SEGÚN ESTE PÁRRAFO, SERÁ LLEVADO A CABO EN EL CONDADO DE NEW YORK. EL RECURSO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN DEBERÁ LIMITARSE A DAÑOS PRESENTES, Y EN NINGÚN CASO EXISTIRÁ EL DERECHO DE COBRAR INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑOS EJEMPLARES, DAÑOS EMERGENTES, O DAÑOS INCIDENTALES, INCLUYENDO LOS HONORARIOS DE ABOGADO O CUALQUIER OTRO GASTO RELACIONADO CON EL INICIO DE UNA DEMANDA, O DISOLVER ESTE ACUERDO O PROCURAR OBTENER REPARACIÓN POR MANDATO JUDICIAL O POR CUALQUIER OTRO TIPO DE REPARACIÓN EQUITATIVA.

NOMBRES DE GANADORES: Para los nombres de los Ganadores disponible a partir del 15 de mayo del 2020, envíe un sobre franqueado pre-dirigido que deberá recibirse antes del 15 de julio del 2020, a: “Nombres de Ganadores”, Wingstop Concurso del Estudiante Escolar y Atlético del mes de la Escuela Secundaria, KXAS-TV, 4805 Amon Carter Blvd., Fort Worth, Texas, 76155, Attn: Lisa Hernandez.