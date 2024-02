Nuevas atracciones en Six Flags Over Texas

Six Flags Over Texas, el popular parque temático en Arlington, agregará una nueva atracción familiar, un viejo favorito que regresa años después, además de una atracción original de Texas.

Su incorporación más nueva es Sylvester y Tweety Pounce and Bounce. Esta nueva atracción en una torre abatible eleva, salta y hace rebotar a los pasajeros a 41 pies en el aire.

Los Bucket Blasters del Pato Lucas regresarán después de 3 años. La atracción giratoria permite a los pasajeros rociarse entre sí con sus lanzadores de agua en forma de cubo.

La segunda atracción más antigua de Six Flag Over Texas cambiará a Dino Off Road Adventure. Los clásicos Chaparral Antique Cars se transformarán en una atracción con temática de dinosaurios con autos nuevos, movimientos de atracción y 13 nuevos animatrónicos de dinosaurios. La atracción renovada de 1962 se inaugurará más adelante en el verano.

Más mejoras al parque a lo largo del año incluyen la reconstrucción de estructuras para Boomtown Bar y BATMAN™: The Ride y MR. FREEZE™.

Se espera que todo esté listo para este verano.