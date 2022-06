Operativo policial en Garland deja múltiples multas

La policía de Garland exhorta a los automovilistas a que se abrochen el cinturón o las cosecuencias serán multas.

Como parte de la campaña estatal Click It or Ticket, del lunes 23 de mayo al 5 de junio, se han multado a más de 200 automovilistas.

174 paradas de tráfico.

47 Violaciones de cinturones de seguridad, incluidas violaciones de asientos de seguridad para niños.

184 Otras violaciones.

48 Advertencias.

La aplicación de Click It or Ticket es un esfuerzo para recordar a los texanos que se abrochen el cinturón cada vez que suben a un vehículo. Abrocharse el cinturón no solo protege a los automovilistas contra citaciones costosas, sino que también salva vidas.

Las estadísticas continúan mostrando que cuando los pasajeros del vehículo tienen el cinturón de seguridad adecuado, las lesiones son menos graves y la muerte es menos probable durante un accidente automovilístico.