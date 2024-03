Piden explicación tras suspensión de estudiantes de la escuela en Mesquite donde ocurrió un tiroteo

La controversia continúa en una escuela charter en Mesquite donde ocurrió un tiroteo el pasado 19 de febrero cuando un estudiante armado no hizo caso a los policías de entregar la pistola tipo revolver y los oficiales disparon múltiples veces cuando vieron que se levantó del lugar donde estaba sentado.

El estudiante, que no ha sido identificado, solo quedó herido en la pierna. Tras el incidente la mayoria de padres de familia cuestionó las medidas de seguridad en la escuela, quienes respondieron ese mismo día que los protocolos de seguridad fueron exitosos ya que el incidente no pasó a mayores.

Sin embargo, al otro día, la Pioneer Technology & Arts Academy (PTAA, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que instalarán detectores de metales en las entradas, colocarán cámaras de vigilancia y entrenarán al personal.

Ayer, un grupo de padres de familia manifestaron su inconformidad y enojo porque el plantel escolar suspendió a varios estudiantes porque no avisaron que otro compañero habia llevado la pistola.

"Estoy extremadamente enojada porque se esta lavando las manos con la situacion que sucedio y estan culpando a los niños. Quiero que la escuela tenga un mejor plan de acción cuando algo así suceda y no quiero que esto perjudique a mi hija", reclamó Martha Fonseca.

Telemundo 39 solicitó a la PTAA comentarios al respecto y cuántos alumnos estaba suspendidos, pero al momento de reportar al aire en nuestras emisiones vespertinas esta situación, no habían respondido.

Ayer mismo, un par de horas después dijeron que no pueden discutir publicamente las acciones disciplinarias de sus estudiantes.

"Estamos al tanto de las consultas sobre las acciones disciplinarias tomadas en relación con el incidente. Debido a la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, la PTAA no puede discutir públicamente casos específicos de estudiantes. Aseguramos a la comunidad que todas las decisiones se toman con minuciosa consideración, adhiriéndose a nuestras políticas establecidas y garantizando el bienestar de nuestros estudiantes y personal", señala el comunicado.

Gabriella Rodríguez, quien ha sido suspendida, comentó ante las cámaras de Telemundo 39 con permiso de su mamá Martha Fonseca, que ella tuvo mucho miedo en ese momento en que el otro alumno le mostró el arma.

"Me preguntó que si yo quería ver algo y le dije que estaba bien, yo no pensaba nada mal. Y sacó la pistola y me la enseñó y me empezó a decir que un día lo iba a hacer -y hoy lo voy a hacer, solamente vengo por la maestra- Yo tenía un montón de miedo y no podía ni pensar ni hablar con alguien" relató Gabriella.

La estudiante ahora suspendida, y que aún no sabe si será expulsada del plantel, dijo que el estudiante ya había llevado anteriormente una pistola de juguete.

Su madre Martha Figueroa, cuestiona a las autoridades del plantel. "Por qué no tomaron cartas en el asunto antes de que pasara, si ya tenían señales".

COMUNICADO DE PTAA

Medidas de seguridad y revisión de políticas:

A la luz del reciente incidente, la PTAA está llevando a cabo una revisión integral de nuestras medidas y políticas de seguridad relacionadas con la seguridad. Estamos comprometidos no solo a cumplir sino a superar las prácticas de seguridad estándar. Nuestra revisión abarcará información policial, políticas existentes, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad de las armas y la notificación de problemas de seguridad. Se implementarán diligentemente las actualizaciones y mejoras necesarias para garantizar un entorno fortalecido para nuestros estudiantes y profesores.

Compromiso con los padres y la comunidad:

Reconocemos las preocupaciones planteadas por padres específicos. La PTAA está comprometida con la comunicación transparente y la colaboración con todas las partes interesadas. Nuestro objetivo es fomentar un entorno en el que las inquietudes se aborden de manera constructiva, lo que conduzca a protocolos de confianza y seguridad fortalecidos.

Enfoque Educativo de la Seguridad:

Educar a nuestros estudiantes sobre la seguridad, la responsabilidad y la importancia de informar inquietudes es un proceso continuo. La PTAA se dedica a inculcar estos valores a través de nuestro plan de estudios e iniciativas de participación comunitaria. Creemos en aprender de los incidentes para construir un ambiente escolar más seguro, más consciente y cohesivo.

Para el futuro:

La PTAA está en el proceso de organizar más reuniones y debates con padres y estudiantes específicos. Estos foros estarán diseñados para escuchar, compartir actualizaciones y trabajar en colaboración para mejorar las medidas de seguridad de nuestra escuela.

Agradecemos a nuestros estudiantes, padres, personal y a la comunidad en general por su paciencia, apoyo y comentarios constructivos durante este tiempo. Juntos, continuaremos esforzándonos por lograr un ambiente seguro y enriquecedor para todos nuestros estudiantes y personal.

