Planean construir un parque de patinaje en Oak Cliff

Los planes para un skatepark de 12,000 pies cuadrados está en proceso y será construido de Oak Cliff, que tiene una comunidad de patinadores en rápido crecimiento.

"En mi último año investigando un poco sobre los parques de patinaje, descubrí que hay toneladas de patinadores en Oak Cliff, lo cual no sabíamos", dijo JR Huerta, miembro de la junta de Parques y Recreación de Dallas para el Distrito 1.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Él es parte de la fuerza impulsora del nuevo skatepark, y se unió al concejal de la ciudad Chad West del Distrito 1 para hacerlo realidad.

“El personal nos dijo que se necesitan hasta 15 parques de patinaje en la ciudad debido a la demanda”, dijo West. “Salimos a la comunidad primero. Queremos asegurarnos de que la comunidad de Oak Cliff lo quisiera. Y cuando escuchamos abrumadoramente que lo hicieron, pensamos, bueno, ¿dónde queremos ponerlo?

Westmoreland Park, en el corazón de Oak Cliff, es un lugar objetivo para el proyecto. El parque está cerca de varias paradas de autobús, a 10 minutos a pie de la estación DART más cercana y al final del sendero Five-Mile Creek. Estará diseñado para "todoterreno", lo que significa que aquellos en bicicletas, scooters y patines también pueden usarlo.

"Este parque tiene varios acres, pero también es un parque que ha sido descuidado y realmente no se ha invertido dinero desde su creación en la década de 1950. Tenemos un pabellón aquí que llegó en la década de 1980, pero aparte de eso, no Se ha hecho mucho por este parque ", dijo West. "Esta es una oportunidad para nosotros de hacer algo realmente especial aquí y satisfacer una necesidad que la ciudad aún no ha satisfecho".

Agregó que los parques de patinaje en particular pueden ayudar a mantener a los niños enfocados en un pasatiempo significativo y fuera de problemas por intrusión.

"Cuando hablas con los dueños de propiedades comerciales, muchas personas se quejan de que los patinadores arruinan las barandillas de las escaleras o los maceteros", dijo West. "Y la razón es que no tienen adónde ir. Tienen un parque en toda la ciudad y está en el este de Dallas".

Actualmente, Lakeland Hills Skatepark en East Dallas es el único skatepark público designado en toda la ciudad para patinadores. Eso es un buen viaje de 30 minutos o más en automóvil para cualquier persona de otros rincones de la ciudad. Y si bien hay parques de patinaje en otras ciudades como Grand Prairie, Addison o incluso más al norte en el condado de Collin, no es fácil para los niños o adolescentes acceder de manera segura sin un vehículo o un largo viaje en tren.

Universal Parks & Resorts será construido en la ciudad de Frisco, al norte de Dallas.

Además del proyecto Oak Cliff, se está construyendo un enorme parque de patinaje de 45,650 pies cuadrados en Bachman Lake, cerca de Love Field. Este proyecto está más avanzado y la construcción está programada para comenzar este año, pero no hay una fecha establecida para su apertura. Esta ubicación en particular tiene un historial de ser el centro de la escena del skate de Dallas en la década de 1980 cuando presentó la "Rampa de payasos", conocida por sus funciones de iluminación similares a las de una máquina de pinball.

El skatepark de Oak Cliff todavía está en las etapas iniciales y el mayor obstáculo que hay que superar en este momento es la financiación. Se estima que el parque costará alrededor de $ 800,000.

La ciudad y otras organizaciones están recaudando fondos de forma privada, mientras que el Departamento de Parques y Recreación de Dallas se ha comprometido a igualar el resto.

Podría llevar un par de años hacer que el proyecto sea innovador, pero existe la esperanza de que un patrocinador corporativo ayude a hacer realidad este parque de patinaje más temprano que tarde.

West dijo que cuando llegue la elección de bonos de 2024 el próximo año, también podría haber más fuentes de financiación posibles para este proyecto y potencialmente más financiación para los parques de patinaje en los años venideros en Dallas.

Huerta ayudó a organizar una sesión de aportes de diseño reciente con la comunidad a través de la ayuda de dos diseñadores de la firma de diseño y construcción New Line Skateparks, que ha ayudado a construir varios en DFW.

Varios patinadores y miembros de la comunidad se presentaron para dar sus ideas, como se ve en las imágenes publicadas por la organización sin fines de lucro Skateparks for Dallas. La organización actualmente tiene un enlace de donación en su sitio web para apoyar el Proyecto Oak Cliff.

El siguiente paso es revisar los argumentos de diseño del consultor y que la ciudad organice más reuniones comunitarias.

Cabe mencionar que San Antonio tiene 16 parques, Houston tiene ocho e incluso Fort Worth tiene cuatro.