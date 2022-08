EN VIVO: “Es racista”: polémica por moneda conmemorativa de la policía de Dallas

La Asociación de Policías Afroamericanos de Dallas (BPA, por sus siglas en inglés) denunciaron que una moneda creada para conmemorar el 15º aniversario de la Estación Policial Centro Sur, es ofensiva y racista para la comunidad para la cual sirven.

El presidente de la BPA, Terrance Hopkins, resaltó en una conferencia de prensa que la moneda racista fue creada e intentó ser distribuida por un oficial de policía de Dallas.

La moneda se anunció inicialmente en un sitio de miembros de la Asociación de Policía de Dallas el martes con el nombre de un oficial y la información de pago de $10 para recibir la moneda. El nombre del oficial es Caleb McCollum.

El correo de voz y los mensajes de texto al número de teléfono del oficial no fueron respondidos de inmediato. Un portavoz de la policía de Dallas confirma que el oficial Caleb McCollum está actualmente asignado a la Patrulla del Suroeste.

Una imagen de la moneda compartida en las redes sociales mostraba una insignia de la Policía de Dallas con las palabras South Central en un lado y en el reverso una representación del horizonte de Dallas con las palabras Big T Plaza, una plaza comercial del sur de Dallas, con un dibujo de un traficante de drogas, con una pistola, dientes de oro y dinero en efectivo en la mano. Un coche de policía está enfrente de un vehículo con grandes llantas doradas. Una casa de drogas se representa en la parte inferior.

El presidente de la Asociación de Policía de Dallas, Mike Mata, dijo que inmediatamente eliminó la oferta de la moneda del sitio tan pronto como se enteró el martes. Mata emitió un comunicado:

“Creo firmemente que cuando una persona u organización comete un error de juicio o comete un error, debe reconocerlo para seguir adelante. Ayer me di cuenta de una persona que publicó una moneda para la venta en el sitio de miembros que ofendió a algunos y un artículo que también creo que era de muy mal gusto y no tenía por qué estar en la página de miembros de DPA. Hago todo lo posible para vigilar el sitio y estar al tanto de lo que contiene, pero lamentablemente, no puedo monitorear la página las 24 horas del día y captar todo. Fui contactado por un miembro que me llamó la atención e inmediatamente lo eliminé. Entiendo que es mi responsabilidad mantener la brújula moral de la página de miembros de DPA. Al decir, quiero disculparme con cualquier persona que se haya sentido herida u ofendida por la publicación y prometo ser más diligente en mis deberes para garantizar que esta organización y los sitios de medios dentro de ella respeten a todos los miembros de la Asociación de Policía de Dallas FOP 716”.

