Policía de Fort Worth teme que la mujer desaparecida ya esté muerta

Durante meses, la policía de Fort Worth ha estado trabajando con las autoridades del oeste de Texas para encontrar a una mujer desaparecida. Ahora, los detectives informaron a NBC 5 que creen que ella está muerta.

En su cubículo de la unidad de homicidios, la detective Joey McAnally examina imágenes de vigilancia con las que se ha familiarizado mucho durante los últimos meses.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Esta es la última vez que se ve a Sheri en Fort Worth", dijo, hablando de Sheri Vickers, de 44 años.

La mujer de Fort Worth salió de un hotel en Cherry Lane el 23 de marzo alrededor de las 11 a.m.

"Tiene una bolsa llena de ropa y un teléfono celular", señaló McAnally mientras Vickers y la otra mujer subían a una camioneta blanca, que tenía claros daños en la parte delantera.

La policía dice que Vickers habla con su familia a menudo: su hija adulta algunas veces a la semana y su padre diariamente, y visitó a su madre y a su hijo de seis años, que tiene autismo.

Dijo que Vickers fue abierta con ellos sobre su lucha contra la adicción a las drogas.

"Ella nunca iba sin consultar con esas personas y visitarlas", dijo.

Pero dijo que Vickers dejó de responder llamadas y mensajes de texto durante ese viaje en automóvil, que los detectives rastrearon hacia el oeste hasta Breckenridge, Texas.

Vickers estaba con su novio intermitente, John Lewis, y su amiga, otra mujer, dijo McAnally.

"Sheri nunca volvió a utilizar sus redes sociales, su teléfono, nada", dijo McAnally, quien precisó que tampoco se ve a Vickers saliendo del auto.

"Tenemos relatos de testigos que la dejaron desmayada, dormida, inconsciente, en el asiento delantero", dijo.

McAnally dijo que la otra mujer en el vehícul0o había estado cooperando con su investigación y les dijo que cuando dejó el grupo en Breckenridge, Vickers todavía estaba inconsciente. Ella les dijo a los oficiales que cuando se reunió nuevamente con Lewis más tarde y le preguntó dónde estaba Vickers, Lewis le dijo que la había dejado en Fort Worth.

Pero McAnally dijo que no cree que Vickers haya regresado aquí alguna vez y Lewis se ha negado a cooperar con ellos.

"Él dijo: 'No quiero hablar contigo'", dijo McAnally sobre la primera vez que alguien en su unidad se comunicó con Lewis por teléfono.

Desde entonces, dijo que se han puesto en contacto unas cuantas veces más, incluso en la cárcel, donde actualmente se encuentra detenido en otro condado por cargos no relacionados.

“Eso no es realmente normal, que llamemos y digamos: 'Oye, estuviste por última vez con fulano de tal, ¿qué pasó? Y luego decir: 'No te lo voy a decir'", dijo McAnally.

Es parte de lo que ha llevado a McAnally a creer que Vickers ya no está vivo.

“Creo que existe la posibilidad de que me equivoque”, dijo. “No me importaría si lo estuviera. Pero las circunstancias en torno a que ella estuvo dormida en la camioneta, nunca se despertó, la persona con la que estaba no le comunicó lo que le sucedió, y luego nunca más se supo de todos sus relatos…”

"Creo que es posible que ella haya fallecido en circunstancias desconocidas y que, por alguna razón, alguien se haya deshecho de ella en lugar de simplemente llamar a la policía", añadió McAnally.

Su equipo dijo que seguirían intentando que Lewis se sincerara con ellos, pero mientras tanto, dijeron que hay una manera de ayudar a la familia a encontrar un cierre.

Autoridades creen que el cuerpo de Vickers todavía está en el área de Breckenridge y le pide a la gente, especialmente a los cazadores, que estén atentos.

"Sé que es una tarea desagradable", dijo. "Buscarla en zonas rurales, zonas boscosas… podría ser propiedad privada".

McAnally dijo que la familia espera que salga a la luz algo de verdad sobre lo que le sucedió a su ser querido.

“Quieren el cierre. Y, en última instancia, creo que les gustaría que se hiciera justicia para ella", dijo.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la policía de Fort Worth al 817-392-4382.

Ángel Sánchez Jr., de 29 años, de Santa Bárbara, fue arrestado en Oxnard, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.