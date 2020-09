Policías de Dallas comparten su experiencia tras ayudar a rescatar a un hombre de un auto en llamas

El Departamento de Policía de Dallas publicó el video de la cámara corporal y las imágenes de testigos durante un rescate de un hombre cuyo auto se incendió el pasado fin de semana.

Los tres oficiales de Dallas, Jonathan Martinez, Israel Banales y Johnathan Calder, hablaron con NBC 5 sobre su lo sucedido.

"Creo que nuestro entrenamiento nos dice que pensemos en nuestros pies. No sabemos qué vamos a esperar cuando salimos a una llamada, siempre prepárese para lo peor", dijo el oficial Martínez.

El incidente ocurrió el 19 de septiembre en Scyene Road y Bruton Road en East Dallas donde ocurrió un choque de seis vehículos, con uno de los autos envuelto en llamas y un hombre seguía dentro, inconsciente.

Se vio a transeúntes tratando de apagar las llamas ellos mismos con baldes y botellas de agua, cualquier cosa que pudieran encontrar. El oficial Banales tomó un extintor de incendios para ayudar.

Los oficiales intentaron sacar al hombre, pero dijeron que el humo era negro como boca de lobo y que el auto estaba tan caliente que se derretía y goteaba sobre ellos.

Aún así, extraños y oficiales trabajaron juntos.

El cinturón de seguridad no se soltó, por lo que otro testigo lo cortó con un cuchillo. Otra persona rompió una ventana y se arrastró adentro para aflojar el pie del hombre, lo que permitió a los oficiales sacarlo a un lugar seguro.

"Si no fuera por las personas que nos ayudaron a mantener el fuego bajo, rompiendo la ventana trasera, suministrando un cuchillo para ayudar a cortar el cinturón de seguridad, si no fuera por esos ciudadanos, no hay forma de que ese hombre todavía estuviera vivo", dijo el oficial Calder.

El hombre, que no ha sido identificado públicamente por la policía, fue llevado al hospital y tratado por sus heridas.

La policía de Dallas dijo que todavía están investigando la causa de ese accidente.

Los enfrentamientos por la disputa territorial recrudecieron.