Prisión federal para traficantes de personas en Dallas

Alfonso Orozco Juárez, de 37 años, y Robert Hubert, de 68, fueron acusados ​​por primera vez en octubre de 2020. Hubert se declaró culpable en febrero de 2022 de secuestro y fue sentenciado en mayo de 2022 a 121 meses en una prisión federal. Por su parte, Juárez se declaró culpable en marzo de 2022 de tráfico sexual y fue sentenciado la semana pasada a 180 meses en una prisión federal.

“Tratada como un bien mueble, la víctima en este caso soportó horrores más allá de lo imaginable”, dijo el fiscal federal Chad E. Meacham. “La Fuerza de Tarea contra la Trata del Norte de Texas se lanzó para investigar y enjuiciar casos como este. Esperamos que las sentencias anunciadas hoy traigan algo de paz a la víctima mientras se recupera de su terrible experiencia”.

“El abuso físico y mental sufrido por la víctima en este devastador crimen de tráfico sexual es desgarrador. Estos perpetradores trataron a su víctima como si fuera propiedad personal y no humana”, dijo el agente especial a cargo Lester Hayes Jr., Homeland Investigations Dallas. “La Fuerza de Tarea contra el Tráfico de Personas del Norte de Texas, dirigida por HSI Dallas, trabajará incansablemente para eliminar estos esquemas comerciales de tráfico sexual. Afortunadamente, las sentencias de prisión combinadas de 25 años de los acusados ​​no les permitirán atacar a nadie más”.

Según los documentos de declaración de culpabilidad, Juárez admitió que el 11 de septiembre de 2019 escribió una publicación en las redes sociales que anunciaba una “esclava” sexual que, según él, había ganado en un juego de cartas. Hubert admitió que respondió a la publicación y ofreció comprar a la "esclava" por $5,000. En los mensajes, el Juárez se refirió a la víctima como “propiedad” y se jactó de que “la azotó con una pistola”.

El 18 de septiembre de 2019, la pareja se conoció en una gasolinera en Dallas, donde Juárez entregó a la víctima a cambio de $5,000. En el camino de regreso a su casa, admitió Hubert, le colocó un collar de metal alrededor del cuello.

Aterrorizada, la víctima le envió un mensaje de texto a Juárez, suplicando ayuda:

“Tengo miedo de que si no hago algo, él me haga daño”, dijo. “Soporta lo que tengas que soportar”, respondió. “Él te castigará, te azotará. . . pero no matarte.

Una vez que llegaron a su casa, Hubert admitió que la esposó y la obligó a dormir desnuda a los pies de su cama. La víctima finalmente lo persuadió para que le permitiera llamar a sus padres, quienes aceptaron su demanda de $5,000 para un regreso seguro. Finalmente, la víctima pudo escapar de la casa.