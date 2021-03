Procurador de Texas demanda a la ciudad de Austin y al condado Travis por ordenar seguir usando las mascarillas

El mismo día en que se reabrió al 100% el estado de Texas y la obligación de usar mascarilla quedaba eliminada, varias ciudades y condados optaron por hacer caso omiso y pidieron a la gente que siguiera usándola.

De hecho, mucho negocios decidieron pedir a sus clientes que continuarán con esta sana práctica para prevenir el contadio del COVID-19. Pero la ciudad de Austin y el condado Travis hicieron lo contrario a la orden de Greg Abbott.

Esto ha provocado enojo en las autoridades texanas y ayer mismo el Procurador del Estado, Ken Paxton, anunció que los demandará por desacato a la orden ejecutiva GA-34 de Greg Abbott.

Ayer, la oficina del Procurador de Texas envió un comunicado de prensa en donde explicaba que si para las 6 p.m. no daban marcha atrás, entonces los demandaría.

Las autoridades de la ciudad de Austin y el condado Travis no lo hicieron. Ahora, Ken Paxton entablará una demanda.

''Le dije al condado de Travis y a la ciudad de Austin que cumplieran con la ley estatal de máscaras. Me dejaron boquiabierto. Así que, una vez más, los llevaré a la corte. Nunca harán lo correcto por sí solos. ¡Su obstrucción no me impedirá mantener Texas libre y abierto!'', escribió Paxton en un tuit.

