Próxima semana inicia el nuevo plan para combatir el crimen en Dallas

El jefe de policía de Dallas, Eddie García, anunció que tiene suficiente gente para lanzar su nuevo plan de delitos violentos, pero en última instancia, la ciudad necesita más oficiales.

“No sería creíble decirles que tenemos suficientes agentes de policía en este momento. Pero necesitamos crecer de manera responsable ”, dijo García.

Dallas tiene actualmente alrededor de 3,100 oficiales en comparación con el máximo de 3,690 en 2011 y los comentarios de García, quien comenzó su mandato como jefe en febrero, siguieron a las discusiones de esta semana sobre su nuevo plan contra el crimen con el alcalde Eric Johnson y miembros del Concejo Municipal de Dallas.

Johnson expresó su frustración con el aumento de la delincuencia en la ciudad y su decepción con los planes anteriores contra el crimen que no resolvieron el problema.

"He revisado su plan y quiero decir esto: esto es más parecido", dijo Johnson.

García ha planeado un nuevo enfoque para atacar los puntos calientes del crimen.

"Son huellas más pequeñas, cuadrículas más pequeñas. Y se basa en la visibilidad. Y se basa en apuntar a los delincuentes violentos reincidentes en esas áreas. Pero está dirigido. No se trata de detenerse y registrar. No es sobresaturación. El mensaje que estamos enviando a la base no es que detengan a todos en esa cuadrícula solo porque están en esa cuadrícula. Está muy centrado en términos de inteligencia", dijo García.

García escuchó elogios, pero también preocupaciones de los miembros del Concejo Municipal de que la mano de obra para atacar los puntos críticos vendría a expensas del escaso personal de oficiales en otras partes de la ciudad, donde los residentes también tienen preocupaciones sobre el crimen.

“Todos nuestros residentes no se sienten seguros. Existe la percepción de que no estamos tan seguros como deberíamos ”, dijo la concejal Jennifer Gates.

García dijo que las subestaciones existentes harán malabarismos con la mano de obra para iniciar su plan sin enviar oficiales al otro lado de la ciudad, pero que él y el administrador de la ciudad, T.C. Broadnax ha estado discutiendo la expansión de la fuerza.

El plan de García también incluye programas sociales que a los miembros del consejo también les gusta para ayudar a prevenir el crimen.

Varios miembros preguntaron a Broadnax cómo lo pagaría la ciudad.

“Nadie está proponiendo un aumento de impuestos en este momento, pero es maravilloso que todos apoyen agregar más recursos. Pero, obviamente, tener que pagar por ellos siempre es un desafío y, por lo tanto, tendremos que equilibrar eso. Queremos muchas cosas. No podemos permitirnos todo ", aseguró Broadnax.

Johnson ha dicho que reducir la tasa de impuestos a la propiedad de Dallas, que es más alta que en otras ciudades del norte de Texas, también es una prioridad futura para él, además de reducir los delitos violentos.

"Hay mucho en juego para nuestra ciudad en este momento", señaló Johnson.

Johnson estaba descontento el año pasado con un objetivo de reducción del crimen del 5% propuesto por la exjefa Renee U. Hall, que el alcalde dijo que era demasiado modesto.

Ahora, en el tercer año consecutivo de aumento de los delitos violentos, García no está poniendo una cifra de reducción específica en su plan.

“No nos metimos en este lío de la noche a la mañana. No vamos a salir de esto de la noche a la mañana. Así que mi objetivo es hacer que esa tendencia, desde este punto en adelante, se estabilice y caiga y vaya en la misma dirección opuesta. Ese es nuestro objetivo", precisó García.

El jefe de policía de Dallas expresó que los detalles se están enviando a los oficiales ahora para que pueda comenzar a hacer cambios la próxima semana.

