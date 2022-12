Sospechoso de matar a hombre en Puerto Rico alega que lo iban a secuestrar

PUERTO RICO - Un hombre identificado como Cristian Meléndez Santiago, de 25 años, fue ultimado a eso de las 11:37 p.m. del lunes, en Los Laureles Apartment, en Bayamón.

El sospechoso, William Ocasio Rosario, fue detenido, y según la investigación preliminar de la Policía, habría actuado en legítima defensa.

Según se informó, Meléndez Santiago le dijo a Ocasio Rosario que pasara por el residencial Los Laureles para entregarle una bicicleta, a lo que este se negó. Tras insistir en varias ocasiones, el ahora occiso supuestamente usó su arma de fuego para secuestrar y llevar al sospechoso al residencial, por lo que este usó su pistola -para la cual posee licencia- y le realizó un disparo.

"El señor William alega que Cristian le apunta con un arma de fuego y lo trata de llevar a la fuerza hacia el residencial Los Laureles. Es entonces cuando él extrae su arma de fuego para la cual tiene licencia, repele la agresión y se defiende y ultima a Cristian en la escena", explicó el director del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Edwin Figueroa Maldonado.

"Eso es lo que surge de la investigación porque le estaba diciendo que pasara al residencial Los Laureles a recoger una bicicleta, pero él le decía que no, que se la podían tirar hasta por encima de la verja, que él no tenía problema que se la tiraran. Pero él [Christian] insistía en llevarlo hasta el residencial Los Laureles. Cuando él [William] se niega, es entonces cuando Cristian lo agarra por el cuello, lo golpea con la pistola en el área de la cara, y cuando trata de llevarlo a la fuerza con otras dos personas más que todavía no han sido identificadas, es cuando William se defiende y hace el disparo a Christian", añadió.

Meléndez Santiago -quien la Policía cree operaba un punto de droga en el residencial- resultó con una herida de bala en el área del rostro que le ocasionó la muerte.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y la fiscal Yarrelly Sánchez, investigan.