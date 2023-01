Comunidad en vilo por desconocido captado en video merodeando casas

PUERTO RICO - Vecinos de la urbanización Dorado del Mar en Dorado denunciaron este martes sentirse confinados desde que, hace unos meses, un individuo comenzara a merodear sus hogares.

Además, alegaron que el hombre recientemente intentó agredir sexualmente a una vecina e ingresó a varias residencias durante el pasado fin de semana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Videos de cámaras de seguridad, compartidas a Telenoticias por los residentes, muestran cómo el sujeto se trepa en los muros de concreto y logra tener acceso a los patios de los hogares.

“Yo llego por el día, yo no sé si el tipo se está escondiendo detrás de un árbol, me agarre por un brazo, me mate, me viole…entonces, estamos viviendo en esa agonía y en esa ansiedad”, expresó entre lágrimas una residente.

Por su parte, el alcalde del municipio, Carlos López, aseguró que tienen identificado al hombre y están a punto de arrestarlo.

“Se tiene identificado más o menos esa zona que no es precisamente en la urbanización, pero por asunto de la estrategia de cómo lo podemos coger, estamos dándole vigilancia al lugar que entendemos él está pernoctando”, dijo el ejecutivo municipal.

Presuntamente, el individuo salió de prisión durante la época de Navidad y aparece en el registro de ofensores sexuales.