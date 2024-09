Repartición de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de comida en varias localidades.

Los participantes no tienen que registrarse, pero sí le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. Las despensas de alimentos se entregarán en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios:

Viernes 6 de septiembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en Rockwall.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Grand View Baptist Church en el 1401 Interstate 30 en Mesquite.

Sábado 7 de septiembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

Lunes 9 de septiembre - 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Ennis Cares en el 206 S Dallas St en Ennis.

Martes 10 de septiembre - 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Hunt County Shared Ministries en el 2805 King St en Greenville.

Miércoles 11 de septiembre

- 8:30 a.m. a 12:30 p.m. - North Texas Food Bank en el 3677 Mapleshade Lane en Plano.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W Illinois Ave en Dallas.

Jueves 12 de septiembre

- 9:00 a.m. a 1:00 p.m. - CitySquare Paris en el 2515 Bonham St en Paris.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

Viernes 13 de septiembre

- 8:00 a.m. a 10:30 a.m. - Masterkey Ministries en el 222 S. Heritage Parkway en Sherman.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Greater El Bethel - C.O.G.I.C. en el 517 Helen St en Garland.

Sábado 14 de septiembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

