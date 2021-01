Un residente del condado de Collin reclamó un premio de la Lotería de Texas de 3 3 millones de dólares.

Los funcionarios de la lotería dijeron que el residente de la ciudad de Allen compró el boleto en el establecimiento Get and Go en South Crockett Street.

El ganador ha optado por permanecer en el anonimato.

Los 3 millones de dólares es el segundo de los cuatro premios principales del juego 500X Loteria Spectacular.