Estrictas restricciones para menores de edad que deseen visitar el Parks Mall en Arlington

El Parks Mall en Arlington impondrá un toque de queda para los visitantes menores de 18 años a partir de este 22 de abril, cuando entre en vigencia el programa Parental Guidance Required (PGR, por sus siglas en inglés).

Esto significa que los adolescentes deben estar acompañados por un padre o un adulto supervisor que tenga al menos 21 años.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El PGR se aplicará estrictamente en toda la propiedad del centro comercial e incluyen las entradas exteriores.

Esta nueva regla se decidió luego del incidente el fin de semana pasado en que varios grupos de jóvenes iniciaron un altercado creando una confusión entre los asistentes que estaban dentro del inmueble. Pero el pasado 8 de enero, ya se había registrado una pelea de entre 20 a 30 jóvenes, donde 5 de ellos fueron arrestados.

“El programa PGR está destinado a ayudar a brindar una experiencia segura y pacífica en nuestro centro comercial. Queremos reiterar que todos son bienvenidos en The Parks Mall at Arlington en cualquier momento. Simplemente requerimos que durante ciertas horas de fin de semana, las familias compren juntas y los invitados menores de 18 años estén acompañados por un adulto”, dijo Lorie Lisius, gerente general de The Parks Mall en Arlington.

Durante el horario del PGR, se colocarán oficiales de seguridad pública capacitados en todas las entradas de los centros comerciales para verificar las identificaciones de los visitantes que parezcan tener 17 años o menos.

Aquellos que no puedan proporcionar una identificación con foto válida que demuestre que tienen al menos 18 años deberán estar acompañados por un padre o un adulto supervisor para permanecer en el centro comercial.

Un adulto puede acompañar hasta cuatro jóvenes (no hay límite para la cantidad de jóvenes, de 10 años o menos, un adulto puede acompañar) y debe permanecer con ellos durante la experiencia de compra.

A aquellos que presenten una identificación adecuada que indique que tienen al menos 18 años se les ofrecerá una pulsera opcional.

A aquellos que decidan no usar la pulsera, los oficiales de seguridad dentro del centro comercial pueden volver a pedirles una identificación.

La identificación válida incluye una licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado, una identificación militar, una tarjeta de identificación escolar o un pasaporte.

La identificación debe ser a prueba de manipulaciones e incluir una fotografía y fecha de nacimiento.

Los anuncios se harán dentro de The Parks Mall en Arlington a partir de la 1 p.m. los viernes y sábados, dando a los jóvenes sin supervisión tiempo suficiente para completar sus compras o cenar antes de que comience el programa PGR.

Después de las 2 p. m. Los oficiales de seguridad pública dentro del centro comercial verificarán las identificaciones de las personas que parecen ser menores de edad y no usan pulseras.

Su familia vive un calvario porque Salvador Sánchez es indocumentado y no tiene seguro médico. Su sistema respiratorio deha deteriorado tras contagiarse de coronavirus.