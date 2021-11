Reunión comunitaria en Little Elm tras protesta que se descontroló en una escuela

El superintendente de las escuelas de Little Elm, Daniel Gallegher, informó que realizará una reunión comunitaria esta tarde para discutir la controversia y protesta por el manejo de una acusación de agresión sexual que terminó con cuatro estudiantes arrestados y un oficial de policía hospitalizado.

Los estudiantes organizaron la protesta después de argumentar que el distrito no estaba haciendo lo suficiente después de que una adolescente denunciara una agresión sexual por parte de otro estudiante hace más de un mes.

En un video publicado en Facebook la semana pasada, Gallegher y el alcalde de Little Elm, Curtis Cornelious, dijeron que no podían compartir los detalles de la investigación, pero que la policía de Little Elm realizó una investigación exhaustiva y que se determinó que no había pruebas suficientes para demostrar que se había cometido un delito.

Gallegher dijo que ningún estudiante recibió una consecuencia disciplinaria por denunciar una conducta sexual inapropiada y que la información errónea relacionada con el incidente y compartida entre el cuerpo estudiantil llevó a un llamado a la protesta.

En el video, Gallegher dijo, "los administradores del campus y los oficiales de recursos escolares estaban preparados para acomodar una huelga pacífica y mantener a nuestros estudiantes seguros mientras usaban su voz, sin embargo, esta manifestación no fue pacífica y causó una gran interrupción".

Una protesta derivó con una confrontación entre alumnos y policías. Empujones, gas pimienta, uso de pistola eléctrica y arrestos, así terminó todo.

Citando una instancia que no se encuentra en los videos compartidos en las redes sociales, Gallegher dijo que un gran grupo de estudiantes intentó irrumpir en la oficina de un administrador "en busca de personas específicas que temían por su seguridad".

Cornelious agregó que dos estudiantes fueron arrestados después de agredir a un oficial de policía y que un tercer estudiante fue arrestado por interferir en el arresto de uno de esos estudiantes. Cornelious dijo que durante ese tercer arresto, un oficial se vio obligado a usar gas pimienta y una pistola paralizante en un estudiante. El cuarto arresto, dijo Cornelious, ocurrió después de que un estudiante escupiera a un oficial.

El video del estudiante siendo rociado con gas pimienta y un oficial disparando una pistola paralizante se compartió ampliamente en las redes sociales el viernes. El video no muestra los momentos previos a cuando el oficial usa el aerosol y, dijo Cornelious, carecía de contexto.

Ahora el distrito quiere comenzar el proceso de seguir adelante y el superintendente dijo que la sesión de escucha después de las vacaciones de Acción de Gracias comenzará ese proceso.

"Lo que llevó a la protesta estudiantil del viernes nos golpea en el centro de quiénes somos y tenemos que encontrar una manera de restaurar la confianza que necesitas para que todos podamos avanzar", dijo Gallegher en una carta anunciando la reunión comunitaria. "Sus preguntas, pensamientos e inquietudes son muy importantes para mí. He escuchado y leído cada uno de ellos y puedo sentir su dolor".

Gallegher dijo en la carta que "será lo más transparente posible" en la reunión comunitaria, pero que debido a las leyes federales de privacidad, tiene restricciones para proporcionar ciertos detalles relacionados con los estudiantes.

"Es importante para mí, nuestra junta directiva y la administración del campus que permitamos a nuestros padres y la comunidad la oportunidad de expresar sus preocupaciones, pensamientos y brindar sugerencias a la administración del distrito", dijo Gallegher.

En respuesta a la protesta y la violencia que siguió, Gallegher dijo que el distrito está tomando las siguientes medidas:

Un comité independiente revisará el proceso de denuncia e investigación de acoso sexual de Little Elm ISD.

El Comité de Seguridad y Protección del distrito revisará el incidente del viernes.

La presunta conducta sexual inapropiada se investigará de forma independiente.

La sesión de escucha será en el auditorio de Little Elm High School a las 6 p.m., hoy 30 de noviembre.

La ciudad de Little Elm también lanzó un sitio web, LittleElmFacts, para disipar los rumores y combatir la desinformación en torno a la protesta. La ciudad dijo que la página web se creó porque la información incorrecta circulaba ampliamente en las redes sociales y querían tener un lugar para proporcionar declaraciones oficiales sobre el incidente en el futuro.

La protesta estaba vinculada a un informe de agresión sexual que involucró a un estudiante y que otros estudiantes dijeron que el distrito no estaba atendiendo.