Reunion Tower de Dallas agrega 225 drones al espectáculo de fin de año

Reunion Tower y Hunt Realty Investments, Inc. están agregando un nuevo componente al sexto programa anual Over The Top NYE 2021 para recibir el 2022 de una manera memorable.

Las compañías han anunciado que al espectáculo anual de fuegos artificiales y luces se unirá este año un espectáculo de luces de 225 drones diseñado y operado por Sky Elements con sede en DFW.

Según los funcionarios, los drones volarán a alturas de hasta 400 pies y crearán una variedad de elementos visuales sobre el horizonte de Dallas.

Los drones se unirán a los 5,000 efectos especiales pirotécnicos y al espectáculo de luces de torre de 259 LED para hacer de la Reunion Tower "Over The Top" NYE de este año la más grande desde que comenzó en 2016, dijeron las autoridades.

Así se recibió el Añ Nuevo en la icónica torre en Dallas.

Las autoridades dijeron que la extravagancia de la víspera de Año Nuevo es el único espectáculo de luces panorámicas de fuegos artificiales de 360 ​​grados en la zona horaria central.

No se podrá ver el espectáculo desde el césped de Reunion Tower o las zonas restringidas dentro de la "zona caliente", dijeron las autoridades. Se anima a los espectadores a ver el programa desde varios puntos estratégicos de la ciudad o en línea en NBCDFW.com o en vivo por NBC 5.

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará puntualmente a las 11:59 p.m. El 31 de diciembre, puede verlo en vivo en NBC 5 o transmitirlo en línea. Víspera de Año Nuevo de Lone Star: la cuenta regresiva hasta 2022 comienza en NBC 5 a las 11:30 p.m.