Revelan videos del incidente donde un policía de Dallas dispara contra un sospechoso

La policía de Dallas publicó hoy los videos que muestran el intento de arresto y el tiroteo fatal de un hombre que, argumentan, eludió a la policía y cuando intentaban arrestarlo, sacó un arma.

El jefe de policía, Eddie García, dijo que agentes encubiertos estaban investigando denuncias de drogas alrededor de las 10:20 p.m. afuera del LBJ Food Mart en la cuadra 13000 de Jupiter Road, cuando observaron a un hombre que identificaron como Kyle Dail, de 30 años, haciendo múltiples tratos de drogas mano a mano.

García explicó que Dail luego salió de la tienda en su Nissan Versa y fue seguido por oficiales encubiertos que luego solicitaron una parada de tráfico después de notar que cometió una infracción de tráfico. Dail no se detuvo, dijo la policía, y eventualmente eludió a los oficiales.

Aproximadamente a las 11:35 p. m. Los oficiales vieron a Dail en la tienda de conveniencia y llamaron a los oficiales uniformados para que lo detuvieran por evadir el arresto. Tres oficiales, Thomas Hoffman, Noah Hemm y Michael Piering, respondieron y entraron a la tienda y se acercaron a Dail por detrás.

En el video, se puede escuchar a los agentes diciéndole a Dail: "No te muevas, no te muevas", y se le puede escuchar decir "No me muevo. No me muevo. No puedo respirar".

García dijo que Dail se resistió y que mientras los oficiales luchaban por detenerlo, sacó una pistola de su bolsillo y la levantó en el aire frente a la cara de Hoffman.

El jefe de la policía de Dallas explicó que los detectives revisaron las cámaras de vigilancia de la tienda y las cámaras corporales de los oficiales y vieron a Dail sacar el arma de su bolsillo. Se puede escuchar a un oficial en la cámara corporal advirtiendo a los otros oficiales que Dail tenía un arma.

"Dail cambia el arma de su mano derecha a su mano izquierda y luego arroja el arma a otro pasillo en el negocio.

Un momento después de que Dail arrojara su arma, el oficial Hoffman disparó su arma de servicio", dijo García, describiendo el video.

Después del tiroteo, el sospechoso fue llevado al Texas Health Presbyterian Hospital of Dallas en estado crítico. El médico forense del condado de Dallas dijo que Dail murió el jueves.

"Este evento y estos eventos son traumáticos. Esto es traumático para la familia de Kyle Dale. Lo reconocemos. Lo reconozco. Y para aquellos que lo conocen como un amigo", dijo García. "Pero también es traumático para nuestros oficiales que estuvieron involucrados esa noche. Este nunca es nuestro resultado esperado".

García dijo que el arma de Dail estaba amartillada y cargada con cuatro balas y que era un delincuente convicto con antecedentes penales sustanciales que no debería haber tenido un arma. García agregó que se encontraron drogas en Dail y dentro de su vehículo.

Los videos se publicaron con el espíritu de transparencia para que la gente pudiera ver lo que ocurrió en los momentos previos al tiroteo, precisó el jefe de la policía de Dallas.

La investigación sobre el tiroteo está en curso y está a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Dallas. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Dallas también está realizando una investigación independiente.

Este es el cuarto tiroteo que involucra a un oficial de policía de Dallas en 2022.

