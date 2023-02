El presidente Biden hablará sobre la importancia de preservar programas como ACA y Medicaid

WASHINGTON DC — El presidente Joe Biden tiene como objetivo utilizar el período previo a la publicación de su propuesta de presupuesto la próxima semana para esbozar un panorama terrible de lo que podría pasar con la atención médica de EEUU si los republicanos del Congreso se salieran con la suya con el gasto federal.

El presidente demócrata viajará a Virginia Beach, Virginia, este martes para discutir los posibles esfuerzos del Partido Republicano para recortar el gasto en atención médica, parte de un impulso presidencial más amplio esta semana para establecer un fuerte contraste entre las prioridades de su administración y las de los republicanos.

“La conclusión es esta: los republicanos del Congreso se han comprometido a realizar recortes muy profundos en los programas con los que cuentan decenas de millones de estadounidenses”, dijo Aviva Aron-Dine, subdirectora del Consejo Económico Nacional, sobre los comentarios planeados de Biden. “Y el presidente cree que le deben al pueblo estadounidense transparencia sobre lo que eso significará, y si no la proporcionan, él lo hará”.

Se espera que Biden amplíe ese mensaje en una reunión con los demócratas de la Cámara de Representantes en Baltimore el miércoles y ante los demócratas del Senado el jueves. El esfuerzo por resaltar las principales diferencias con los republicanos se produce cuando se espera que Biden lance una campaña de reelección esta primavera.

El presidente debe publicar su plan presupuestario el 9 de marzo, prometiendo recortar la deuda nacional en $2 billones durante 10 años sin recortes en el gasto en prioridades demócratas como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid.

Biden ha desafiado al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, a emitir públicamente su propia propuesta de presupuesto. McCarthy insiste en recortes de gastos para equilibrar el presupuesto, pero no ha dado detalles, aparte de descartar recortes en la Seguridad Social y Medicare.

QUÉ SIGNIFICAN LOS RECORTES A MEDICAID

En ausencia de un plan republicano específico, los funcionarios del gobierno de Biden están esbozando los peores escenarios de lo que podrían hacer los republicanos, en base a declaraciones anteriores, incluido lo que la Casa Blanca advierte que podrían ser recortes profundos a Medicaid, que cubre aproximadamente a 84 millones de personas y tiene creció en 20 millones desde enero de 2020, justo antes del comienzo de la pandemia de coronavirus.

“Recortes profundos a Medicaid significarían una peor cobertura o pérdida de cobertura”, dijo Aron-Dine, y eso incluiría a adultos mayores, personas con discapacidades y familias con niños. “No se puede exagerar cuán perjudiciales” serían los recortes para el sistema de salud en general, agregó.

Los funcionarios del gobierno también dijeron que los posibles recortes a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de la era de Obama podrían poner en peligro la cobertura de más de 100 millones de personas con condiciones médicas preexistentes y poner en peligro la atención preventiva gratuita y reducir la cobertura de medicamentos recetados.

Aquí los detalles.

Sin embargo, con los demócratas controlando el Senado y Biden en la Casa Blanca, prácticamente no hay posibilidad de que se promulgue una legislación republicana importante sobre el cuidado de la salud.

Hay algunos legisladores republicanos que quieren derogar la ley de atención médica y cambio climático de 2022 de Biden, conocida como Ley de Reducción de la Inflación. La ley limitó los costos de la insulina a $35 por mes para los adultos mayores con Medicare y permitió que el programa de seguros del gobierno negociara los precios de los medicamentos recetados. También reforzó los fondos para el IRS y creó incentivos para alejarse de los combustibles fósiles.

La mayoría de los adultos en EEUU ya dicen que la atención médica no se maneja bien en el país, según una encuesta realizada el otoño pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Y alrededor de dos tercios de los adultos piensan que es responsabilidad del gobierno federal asegurarse de que todas las personas tengan cobertura de atención médica, y los adultos de 18 a 49 años tienen más probabilidades que los mayores de 50 de tener esa opinión. El porcentaje de personas que creen que la cobertura de atención médica es responsabilidad del gobierno ha aumentado en los últimos años, pasando del 57 % en 2017 al 62 % en 2019.

MÁS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO

Y aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses piensan que Medicare y Medicaid deberían desempeñar un papel más importante en el pago de la asistencia para la vida. Pero eso significaría más financiamiento del gobierno, no menos.

Sobre el debate presupuestario se cierne un límite legal sobre la autoridad de endeudamiento del gobierno, que podría incumplirse este verano cuando se agoten las medidas contables extraordinarias que está tomando el Departamento del Tesoro para mantener el funcionamiento del gobierno.

Biden ha dicho que el límite de la deuda debe elevarse sin condiciones porque refleja los compromisos de gastos anteriores, mientras que McCarthy está presionando para que se negocien las deudas que incluirían recortes de gastos.

Los funcionarios de la Casa Blanca están tratando de llamar la atención sobre la falta de un plan general del Partido Republicano. Los líderes republicanos se mantuvieron alejados de una propuesta anterior del senador Rick Scott, republicano por Florida, que habría dejado la renovación del Seguro Social y Medicare cada cinco años, junto con otros programas federales. Scott ahora ha revisado su plan para eximir al Seguro Social, Medicare, la seguridad nacional, los beneficios para veteranos y otros servicios esenciales.