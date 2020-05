Comida gratuita para personas de la tercera edad en el condado Tarrant

Las personas mayores de 60 años y su cónyuge que no tienen suficientes alimentos para comer en este momento de crisis por el COVID-19 o que están experimentando un nivel reducido de apoyo nutricional de sus familiares y amigos, pueden recibir alimentos complementarios entregados directamente a su puerta sin costo.

El Programa de Nutrición Suplementaria se estableció para ayudar a las personas de la tercera edad en una colaboración de Meals On Wheels del Condado de Tarrant, United Way, el Banco de Alimentos del condado Tarrant, Area Agency on Aging y Catholic Charities Fort Worth .

REQUISITOS:

Debe ser un residente del condado Tarrant.

Debe ser mayor de 60 años al igual que su cónyuge.

Carezcan de lo suficiente para comer o reciban poco apoyo nutricional de familias y amigos.

INSCRIBASE:

Llame al 817-258-6438 para atención en español.

Llame al 817-336-0912 para atención en inglés.

También puede visita el sitio en internet. Siga este enlace.

Los participantes recibirán semanalmente en sus casas 5 raciones de comida congelada por persona y una caja de 15 libras de productos enlatados y alimentos frescos por persona.

Debido a la crisis causada por el COVID-19, muchos indocumentados no han recibido ayuda, pero aquí te compartimos detalles sobre cómo obtener ayuda en el Metroplex.