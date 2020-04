En el Metroplex: ¿no puede pagar la renta? Aquí hay consejos y ayuda para usted

La incertidumbre por pagar la renta para no ser desalojados crece entre miles de familias del norte de Texas que no han podido trabajar por la crisis que ha generado el coronavirus.

Solo quienes tiene trabajos esenciales pueden salir a laborar, acorde con las autoridades. Pero miles de personas no tienen un trabajo esencial y no tienen una fuente de ingresos. No tienen dinero.

Especialistas en el ramo recomiendan que haga arreglos con los propietarios para acordar pagos atrasados o pagar al menos 100 o 200 dólares, una renta incompleta.

''Hagan el intento porque de llegar ante un juez por un caso de desalojo, se puede demostrar que se hizo el intento pero no se tenia dinero'', recomendó Cristina Almendares, agente de bienes raíces.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinos de Texas, precisaron que los desalojos están suspendidos hasta el 18 de mayo en el condado Dallas. En el condado Collin hasta el 8 de mayo. En el condado Denton hasta el 10 de mayo y en el condado Tarrant hasta nuevo aviso.

Pero luego de esa fecha se podrán reactivar los procesos para desalojar, a no ser que se realice una extensión. Los pagos que estén atrasados se acumulan, no se perdonan.

Por eso, es preferible que toda la comunicación sea escrita y enviada a través del correo postal con el servicio correo prioritario (priority mail). Deben guardar el número de recibo o rastreo (tracking number).

IMPORTANTE: En toda correspondencia pongan copia a los oficiales electos de su zona. Y si la conversación con el propietario es oral, se les aconseja grabarla, y avise que hará esto.

SITIOS DE AYUDA FINANCIERA. Siga estos enlaces:

Autoridades piden tener paciencia y comparten estos consejos para tratar de resolver los problemas de conectividad.