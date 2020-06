Mascarillas gratuitas para negocios en Fort Worth

Las empresas y pequeños negocios de Fort Worth pueden recoger gratuitamente mascarillas para ayudar a cumplir con los requisitos recientes de la ciudad para frenar la propagación de COVID-19.

Una coalición de organizaciones empresariales locales las ofrece durante esta semana para mantener abierta la economía local.

Son elegibles las empresas y negocios de Fort Worth hasta por 250 máscaras cada una, en incrementos de 50 y mostrando una tarjeta de presentación en días especiales de distribución.

Se espera que los dueños de negocios proporcionen su nombre, dirección de correo electrónico y nombre de la empresa o negocio.

Las máscaras se pueden recoger en seis ubicaciones de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. el miércoles 1 de julio, incluidas varias sucursales de la Biblioteca Pública de Fort Worth, el Fort Worth Business Assistance Center y Volunteers of America.

Para más detalles siga este enlace.

