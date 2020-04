Organizaciones de ayuda contra la violencia doméstica en el Metroplex

A la par de la contigencia por el coronavirus, diversas organizaciones contra la violencia doméstica en el norte de Texas han registrado un incremento de llamadas pidiendo ayuda, y los reportes de este tipo de incidentes aumentaron.

El confinamiento en casa para tratar de frenar la propagación del coronavirus, ha contribuido en parte a ''disparar'' este tipo de incidentes contras las mujeres y menores de edad.

Por ello, organizaciones de la zona metropolitana Dallas-Fort Worth ponen a disposición ayuda para las víctimas. No se queda callada(o). Usted no está sola(o). ¡Denúncie!

Si no sabe qué hacer o a dónde acudir, contacte a estas organizaciones, quienes también solicitan apoyo financiero para poder seguir brindando ayuda.

The Family Place | 24-Hour Crisis Hotline: 214-941-1991

Genesis Women’s Shelter and Support: 214-946-4357

Brighter Tomorrows: 972-262-8383

SafeHaven of Tarrant County: 877-701-7233

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233

Para más recursos de ayuda disponibles, siga los siguientes enlaces a las páginas en internet:

“Cuando me agarra del brazo y me empuja hacia el sofá, aprendí que esta persona tenia un coraje hacia las mujeres que dije no más”, cuenta Diana Flores, quien fue víctima de violencia doméstica. Aquí el reportaje.

Con información del sitio The Dallas Morning News.