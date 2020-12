Aún con la vacuna para el COVID-19 piden seguir con la vigilancia en el condado Tarrant

Si bien se espera que la primera fase de vacunas contra el COVID-19 llegue a los hospitales del norte de Texas la próxima semana, el juez del condado de Tarrant, Glen Whitley, exhortó al público a continuar su vigilancia y tener en cuenta las pautas de seguridad del coronavirus.

"Hasta que no vacunemos a algunas de las personas y podamos adelantarnos a esto, será muy difícil volver a cualquier tipo de normalidad. Al mismo tiempo, lo que diré es que no podemos relajarnos. No podemos decir de repente, está bien, podemos soltarnos. Podemos olvidarnos de la máscara. Tenemos que estar muy concentrados en usar la máscara, el distanciamiento social, lavar las manos, hacer todas las cosas que hemos estado estresando durante los últimos meses", dijo el juez Whitley a NBC 5.

El jueves, el panel asesor de la FDA votó para recomendar la vacuna COVID-19 de Pfizer para autorización de uso de emergencia después de horas de discusión. Se espera que ocho hospitales en el condado de Tarrant reciban dosis de la vacuna la próxima semana, dijo Whitley.

"Tengo entendido que la prioridad en este momento son las personas que administran las vacunas, los trabajadores de la salud. Esperamos que el gobernador considere incluir educadores en ese grupo. Realmente creemos que si vamos a devolver a los niños a las escuelas, tenemos que asegurarnos de que estos maestros estén seguros y estarán allí para enseñarles ".

Es el primer caso de una persona tan joven.

Los funcionarios de salud pública del condado de Tarrant informaron el jueves 1,215 nuevos casos de COVID-19. Según el tablero del condado, el 21% de las camas de hospital en el condado están ocupadas por pacientes con COVID-19.

Un funcionario de información pública de Salud Pública del Condado de Tarrant dijo que hasta el jueves, 13 camas de UCI permanecían vacías en el condado.

El Dr. Jerry Simecka, Decano Asociado de Investigación de la Universidad del Norte de Texas, describió la discusión del jueves con el panel de la FDA como un "gran hito" durante la pandemia.

“Obviamente, esta es una autorización de uso de emergencia. Por lo general, no verá eso con muchas vacunas, pero debido a la situación, están tratando de acelerar esto. Por lo menos, administre una vacuna a las personas de mayor riesgo ”, dijo el Dr. Simecka.

La distribución generalizada y masiva probablemente se produciría a mediados de la primavera, agregó Simecka.

"Una cosa interesante que va a ser una arruga aquí es que tenemos varias vacunas en línea. La vacuna Pfizer requerirá mucha refrigeración muy fría, por lo que será más difícil llegar a las áreas rurales. No es imposible, solo va a ser más difícil, mientras que Moderna no requiere ese ultra frío", explicó Simecka, quien agregó que aún así habrá incógnitas.

“Creo que durante mucho tiempo, incluso después de que las vacunas estén disponibles, tendremos que ser muy cautelosos y posiblemente usar máscaras además de las vacunas porque no sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo durarán las vacunas trabajo”, dijo.

También se espera que la FDA emita un juicio sobre la vacuna desarrollada por Moderna y los Institutos Nacionales de Salud, que ha demostrado ser tan protectora como la de Pfizer.

Los candidatos a vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca también están en proceso.

Una mujer comparte su dolor de esta terrible experiencia familiar.