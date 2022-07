CDC pone en alerta máxima varios condados del Metroplex por infecciones de COVID-19

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha puesto en alerta a varias zonas del norte de Texas por la propagación del COVID-19.

Los condados de Dallas, Tarrant y Collin ahora se encuentran en la categoría roja o de alto riesgo de propagación de COVID-19. Denton se establece en amarillo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En el nivel de alto riesgo, los CDC ahora recomiendan que las personas usen una máscara en el interior, se vacunen y se hagan la prueba si tienen síntomas.

El director médico del Parkland Memorial Hospital, el Dr. Joseph Chang, dijo que lo que estamos viendo ahora no es motivo de preocupación todavía.

"Creo que mi nivel de preocupación es mayor que cero. Pero en una escala del uno al 10, ni siquiera cerca de cinco en este punto", dijo a NBC 5. "No creo que vayamos a tener la misma situación que tuvimos con ómicron y delta, y ciertamente no a la gravedad de la enfermedad que vimos. Ahora, es posible que veamos personas que se enferman y es posible que tengan que quedarse en casa. Y es. Pero la gravedad probablemente no se acercará a lo que vimos antes. Esa es la parte buena.

El Dr. Chang dijo que a partir del viernes por la mañana, Parkland actualmente está tratando a 30 pacientes en el hospital por COVID-19.

“Eso es más que los dos o tres que tuvimos hace dos meses, pero no muy diferente de los 25 pacientes que tuvimos la semana pasada”, dijo el Dr. Chang.

Dijo que otros hospitales en el Metroplex que se comunican entre sí regularmente, están viendo números similares.

El Dr. Chang dijo que en el apogeo del hospital Parkland, estaban viendo 300 pacientes con COVID-19 por día.

Los investigadores de UT Southwestern esperan que las hospitalizaciones por COVID aumenten en las próximas semanas. Su gran preocupación en este momento es un fuerte aumento de nuevos pacientes mayores de 65 años.

El Dr. Chang dice que lo que la gente haga en las próximas semanas es importante. Si vas a asistir a conciertos o grandes reuniones, considera usar una máscara. Y quédate en casa si estás enfermo.

"Solo debemos tomar las precauciones adecuadas cuando realizamos nuestras actividades diarias y regulares", dijo el Dr. Chang.

El Dr. Chang enfatiza que vacunarse contra el covid es la mejor manera de evitar problemas.

Agregó que el hospital está viendo el doble de casos de enfermedades relacionadas con el calor que hospitalizaciones por COVID debido a la ola de calor extremo en el norte de Texas.