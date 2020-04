Centros comerciales y negocios en el norte de Texas reabren al público

Con restricciones este viernes empezó a cambiar el panorama en Texas, tras el permiso de las autoridades para reabrir centros comerciales y tiendas consideradas negocios no esenciales.

Como parte de una estrategia para estimular la economía, se podrá comprar en tiendas departamentales, de belleza, de ropa, entre otras. Pero el requisito es que deberás comprarlo en internet o por teléfono, y cuando lo recojas, no podrás entrar a la tienda.

El establecimiento deberá entregarlo directamente cuando llegues con su auto y de hecho, la indicación es que abras la puerta trasera o la cajuela para que coloquen el producto que hayas comprado previamente.

Aquellos negocios donde se requiere contacto directo con las personas aún no están permitidos para ofrecer servicios, es decir: salones de belleza, spas, centros de masajes, tiendas que ofrecen tatuajes, etc.

Una violación de esta orden es un delito menor sancionable con una multa que no exceda los $1,000 y/o el encarcelamiento por un período que no exceda los 180 días. Además, cualquier comerciante esencial que no cumpla estrictamente con estas reglas puede ser eliminado de la lista comercial esencial y prohibido operar en el condado de Dallas.

Lista de centros comerciales con enlace a sus sitios en internet para que verifique las tiendas que abrieron:

“Pues almacenes que venden ropa, zapatos, ese tipo cosas, ya pueden empezar a abrir mañana y todo va a ser para llevar”, dijo Jheison Romain, asesor del juez del condado Dallas. Aquí más detalles.