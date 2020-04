Residentes del condado Dallas divididos en el uso de mascarillas

A pesar de que los argumentos son más que justificados porque se trata de luchar contra la propagación del coronavirus, las autoridades del condado Dallas decidieron ordenar que se use mascarilla si se visita un lugar concurrido como una tienda de comida o se trabaja en un lugar calificado como esencial.

No es una obligación y no hay multas, pero es un exhorto a los residentes para que contribuyan, que piensen en sus familias y vecinos, refirió Jheison Romain, asesor del juez del condado Dallas, Clay Jenkins.

''No se trata de que si me van a multar o no. Se trata de qué podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad'', destacó Romain.

Pero la orden autoriza a supermercados a negar la entrada a personas que no traigan algún tipo de mascarillas. De hecho, en un recorrido de Telemundo 39, se pudo constatar que algunas tiendas de comida colocaron letreros en la entrada que prohibe el ingreso a las personas que no traigan mascarilla.

Las autoridades del condado Dallas explicaron que no tienen que ser profesionales. Una bufanda, un pañuelo grande o mascarillas hechas en casa con tela, son más que suficientes.

En redes sociales, la demanda es que las autoridades deberían multar a las personas que no usen mascarillas, o que pongan policías en las tiendas. No hacerlo orden, dicen, le da permiso a la gente que decida y están dediciendo erróneamente, argumentan los usuarios de la página de Facebook de Telemundo 39.

A pesar de la nueva orden, no todos hacen caso. Y no hay multas para los que no lo hagan, pero las autoridades exhortan a que las usen.