Maestro del DISD muere por COVID-19 en medio de preocupaciones ante clases presenciales

Con 450 nuevos casos de coronavirus reportados en el condado de Dallas el lunes, y el juez Clay Jenkins advirtiendo de un "repunte", decenas de miles de estudiantes del distrito escolar independiente de Dallas (DISD, por sus siglas en inglés) regresaron al aula el lunes por primera vez en seis meses.

"Es aterrador. Es peligroso. La gente tiene mucho miedo no solo por sus trabajos sino también por sus vidas ”, dijo Rena Honea, presidenta de Alliance AFT, un sindicato que representa a miles de empleados de Dallas ISD.

Con el regreso del lunes muchos se enteraron que James Beckers, un querido maestro bilingüe en la escuela primaria Cochran, había fallecido días antes.

La familia Beckers escribió en línea que le diagnosticaron COVID-19 el 9 de septiembre y "luchó muy duro durante 21 días en la unidad de cuidados intensivos", dijo la familia.

El segundo distrito escolar más grande del Metroplex hoy regresó a clases presenciales tras la interrupción causada por el COVID-19. Aquí te compartimos más detalles.

Jaqueline Martinez enseñó en la misma escuela que Beckers hizo el año pasado.“Siempre estuvo muy feliz y siempre tuvo una buena actitud sobre todo, creo que nunca lo escuché quejarse”, dijo Martínez.

No está claro si Beckers contrajo el virus en la escuela. Su familia dijo que fue diagnosticado el día después de que Dallas comenzó el aprendizaje virtual el 8 de septiembre.

“No puedo evitar preguntarme si el Sr. Beckers todavía estaría aquí si no se le hubiera ordenado regresar al campus”, dijo Martínez.

La profesora Martínez explicó que ha expresado su preocupación por la mala calidad del aire en la escuela primaria Cochran en el pasado. Dijo que renunció la semana pasada después de que le negaran su solicitud de continuar enseñando en línea.

“En mi opinión, nuestras escuelas no están preparadas para que haya gente de nuevo en ellas. Es casi como si las personas se sintieran como patos fáciles porque no sienten que tienen suficiente información y no quieren estar allí”, aseguró Honea, quien le preocupa que más profesores se enfermen.

En un comunicado, el DISD expresó sus condolencias a la familia Beckers y agregó: "Estas noticias son especialmente inquietantes durante este tiempo sin precedentes. Por favor, sepa que Dallas ISD sigue comprometido con la salud y la seguridad de todos los estudiantes, el personal y la familia, y continuaremos siendo diligentes al requerir máscaras, lavarse las manos con frecuencia y limpiar a fondo todas las instalaciones ”.

DISD dijo que se esperaba que aproximadamente la mitad de sus 150,000 estudiantes regresaran al aprendizaje cara a cara.

