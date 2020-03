En Fort Worth: Ordenan quedarse en casa para tratar de frenar la propagación del coronavirus

La ciudad de Fort Worth entra en una nueva etapa de combate para la prevención del coronavirus al ordenar a todos los residentes que se queden en sus casas a partir de las 11:59 p.m. de este martes.

Betsy Prices, alcaldesa de Fort Worth exhortó a que se trabaje desde casa y que solo quienes tienen trabajos esenciales pueden seguir saliendo.

Pidió que no hagan compras de pánico y que hagan su mejor esfuerzo para prevenir la propagación del coronavirus.

Si salen, a comprar comida, al médico, a la gasolinera, al parque a pasear a la mascota o hacer ejercicio, recuerde mantener la distancia social de 6 pies entre personas.

Ayer, la alcaldesa Price indicó que tres grupos de personas tendrán acceso, durante un horario especial, a las tiendas Albertson's, Tom Thumb, y Whole Foods.

Entre 7 a.m. y 9 a.m. los adultos mayores, mujeres embarazadas, y aquellos con un sistema inmunológico podrán entrar a dichos negocios, para así comprar artículos, como comida, con mayor tranquilidad. Después de las 9 a.m., las tiendas abrirán sus puertas al público en general.

Las demás tiendas de comida trabajan en horario bajo sus propios criterios y siguen abiertas para seguir abastaciendo a la población, al igual que gasolineras, farmacias y otras tiendas de artículos esenciales.