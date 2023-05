“En la lactancia hay que dejar fluir”: experta brinda consejos para nuevas mamás

NUEVA YORK -- Muchas mamás primerizas o mujeres embarazadas celebran este domingo 14 de mayo su primer Día de la Madre. Una fecha especial donde se conmemora y honra la labor de cada una de ellas en varios países del mundo.

En este día de agradecimiento para las mamás, también recordamos los desafíos y retos qué significa para ellas traer por primera vez al mundo un bebé. Desde la incertidumbre de no saber cómo será ese proceso de dar lo mejor para sus hijos, los cambios hormonales, en sus estilos de vida, los miedos, emociones encontradas, incertidumbres y hasta todo lo sobre la lactancia.

Y es que la lactancia, como nos contó la consultora de lactancia Ani Cuartas, puede generar miedos, por ejemplo, sobre el dolor en los pezones, a los desvelos y no poder descansar, o el no saber si le estás dando suficiente leche al bebé. Una experiencia que vivió ella misma cuando tuvo su primera hija.

"Cuando tuve mi primera hija, Julia, me sentí en el primer mes y medio muy sola en la lactancia, porque sentí que me alejaba de mi vida. Cuando uno se convierte en mamá por primera vez, es un cambio de reconocerse ya como mamá, una persona que tiene que seguir su vida, pero con un gran cambio", expresó Cuartas. "

No tuve el apoyo y la información correcta en base a la lactancia, alguien que me dijera cuáles son los picos de crecimiento, yo me encerraba y sentía que me alejaba. Entonces en ese mes y medio no disfrute la lactancia, hasta cuando un día que la estaba lactando, la volteó a mirar, y me da su primera sonrisa luego de soltarse del pecho, me sonrió y volteó la cabeza y siguió comiendo. Me estaba perdiendo todo eso, porque no estaba conectada con ella".

Fue en ese momento, en 2020, que Cuartas decidió certificarse como consultora de lactancia para tener la información académica sobre esta, cómo funciona y los cambios que genera; y, de esta manera, dar el soporte técnico, teórico y el acompañamiento a las mamás durante las diferentes etapas de la lactancia y ayudarlas con sus miedos.

Telemundo 47 conversó con ella quien nos compartió algunas recomendaciones e información para las mamitas que están empezando en el mundo de la lactancia.

"Lo más importante en la lactancia es dejar fluir, la lactancia no es un libro matemático. Es vivir la lactancia fluyendo con la información correcta y el acompañamiento oportuno". — Ani Cuartas, consultora de lactancia

CONSEJOS PARA TENER UNA LACTANCIA EXITOSA

La consultora de lactancia Ani Cuartas brinda cinco recomendaciones valiosas para las mamás primerizas en la lactancia.

El buen agarre del bebé: Cuartas recomienda el buen agarre del bebé al pezón de la mamá. "Que el bebé abra bien la boca, que el pezón quede hacia el paladar, la lengua abajo y los labios como en forma de pez. Ahí ya tendremos un gran paso para que a la mamá no le duela y no le lastimen los pezones". Pegarse al bebé: Además, la también relacionista pública, recuerda que lactar al bebé es lo que ayudará a producir más leche. "Si el bebé está ansioso, pégate al bebé, si el bebé ya comió y quiere un poquito más, dale un poquito más. La lactancia materna se produce por demanda entonces entre más nos peguemos al bebé más leche producimos. Hay momentos que ellos van a pedir más seguido para aumentar su producción. La leche materna no da obesidad infantil, no genera diabitis infantil. Se le puede dar toda la que quiera y además él bebe autorregula". Una buena alimentación de la mamá: Para Ani Cuartas la dieta de la mamá afecta o beneficia la producción de leche que se necesita. "Es importante comer bien, saludable, tomar mucho líquido. Esto porque el cuerpo quema 500 calorías extra con la lactancia, entonces la mamá necesita estar bien alimentada. De otra manera la poca energía que consumió la mamá se la dará a ella misma y no a la producción de leche que realmente necesita". Dejar fluir: Cuartas considera esta recomendación como una de las más importantes debido a cómo funciona el cuerpo con factores como el estrés. "La maternidad no es perfecta. No es un libro matemático. Es fluir, porque la leche materna se produce con dos hormonas: una que es la prolactina, que es la hormona que produce la leche, y dos la oxitocina, que es la hormona que nos ayuda a liberar la leche. Si tu no estas disfrutando el momento, si no estás fluyendo con todos los cambios que trae día a día la lactancia y la maternidad, en vez de liberar oxitocina liberamos la hormona de cortisol, que es la opuesta, es la hormona que nos hace sentir estresados. La oxitocina te hace sentir bien, la otra no. Si disminuyes esta, no vas a liberar leche de manera correcta". Buscar tu tribu: Para terminar, Cuartas recuerda que el apoyo en comunidad y tener ese soporte es primordial para sentirse acompañado durante las etapas de la lactancia. "Tu tribu la puedes formar en el parque, en los sitios donde estamos las mamás, y buscar aquellas que están pasando por las mismas etapas de uno y hablar. Con la tribu puedes compartir experiencias, sentirte identificada. Nos podemos sentir solas, y sin el apoyo de estas mamás que están viviendo lo mismo que uno, puede sentirse uno solo".

En este punto, Cuartas agrega que en esa comunidad tal vez algunas mamás puedan compartir información correcta de una consultora de lactancia que las hayan guiado.

Cuartas enfatiza que "Mamá feliz, bebé feliz. Mamá tranquila, igual a bebé tranquilo", es decir, hacer lo que les de paz, pero siempre guiada de un profesional. Además, de nunca compararse con otras mamás, porque el estilo de vida de cada una, el cuerpo de cada una y sus circunstancias son diferentes.

"Mamá feliz, bebé feliz. Mamá tranquila, igual a bebé tranquilo"" — Ani Cuartas, consultora de lactancia

Algunas podrán realizar la lactancia 100 por ciento de pecho, otras tendrán que hacer la diferida, (cuando la mamá saca leche y le da al bebé en biberón), y a otras les toca mixta (fórmula y leche materna). Y aunque la ideal es la primera, no se debe comparar ni juzgar la situación y decisión de cada mamá.

SI QUIERO UNA CONSULTORA DE LACTANCIA, QUÉ DEBO TENER EN CUENTA

Ani Cuartas piensa que lo más importante es la empatía entre las dos. "La energía entre tu consultora y la mamá debe fluir porque está para poder crear una conexión y una tribu entre tu consultora y tú, esa confianza de poder preguntar, hablar, compartir la experiencia, y que tu sientas que lo que ella te dice realmente es y te sientas acompañada y apoyada".

Además, de alguien que trabaje con la pediatra de la mamá, que tenga buenas recomendaciones, que se adapte al estilo de la mamá y no la juzgue.

Para seguir a la consultora de lactancia Ani Cuartas ir aquí.

