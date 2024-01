Enero seco:  ¿Cuáles son los beneficios para la salud y cómo evitar las bebidas alcohólicas?

Para muchos, la llegada de 2024 significa también el comienzo de la temporada de los propósitos. Entre la lista de cambios de estilo de vida está la tradición anual del "Enero Seco", en el que muchos se abstienen de beber alcohol durante el primer mes del año.

Los estudios sugieren que mantenerse sobrio -aunque solo sea durante un mes- tiene numerosos beneficios para la salud, como pérdida de peso, claridad mental y mejor sueño. También es bueno para el bolsillo y ayuda a mejorar los ahorros financieros.

Así que, si estás pensando en dejar el alcohol este mes, aquí tienes lo que debes saber sobre el "Enero Seco" y consejos para que tu esfuerzo sea un éxito.

¿QUÉ ES ENERO SECO?

Enero Seco surgió cuando Emily Robinson, una mujer británica que entrenaba para su primera media maratón, decidió dejar de beber durante un mes. Más tarde pasó a trabajar para una organización de concienciación sobre el alcohol que lanzó una campaña nacional llamada Alcohol Change UK, que animaba a la gente a "librarse de sufrir la resaca, reducir la cintura y ahorrar mucho dinero renunciando al alcohol durante 31 días".

Poco a poco, el evento se hizo mundial, ganó popularidad en las redes sociales y pronto se extendió por todo el Estado.

En los últimos dos años, entre el 15% y el 19% de las personas han participado en el "Enero Seco", según un estudio de Morning Consult.

Hilary Sheinbaum, autora del libro "The Dry Challenge", sobre el Enero Seco, dijo que escribió desde su experiencia personal.

"El 31 de diciembre de 2016, momentos antes de que cayera la bola, hice una apuesta de Enero Seco con una amiga", dijo Sheinbaum. "Al final, terminé cumpliendo los 31 días completos. Mi amigo no. Acabó invitándome a una comida de lujo, pero yo tuve la oportunidad de ver cómo afectaba el alcohol a mi vida diaria. Con Enero Seco, tenía la piel más clara. Dormía mejor. Tenía muchos más ahorros económicos a final de mes".

Cuando emprendió su primer reto en seco, trabajaba regularmente en eventos con alcohol como reportera de alfombra roja y redactora de alimentos y bebidas. También estaba soltera y tenía muchas citas. Ahora lleva dos años de relación y vive con su novio.

"Tener a alguien que lo haga contigo es muy alentador", afirma Sheinbaum. "Para muchos estadounidenses, empezamos el año con una serie de propósitos, ya sea ahorrar dinero, perder peso o simplemente estar más sanos en general. Enero Seco cumple esos objetivos y muchos más".

CONSEJOS PARA UN ENERO SECO EXITOSO

Los expertos advierten de que este ritual no pretende sustituir al tratamiento y la recuperación de adicciones. El Dr. Joseph DeSanto, médico y especialista en adicciones del programa de recuperación BioCorRx, se mostró de acuerdo, pero afirmó que Enero Seco puede dar a quienes tienen problemas "algo en torno a lo que agruparse, sobre todo si no están en un grupo de 12 pasos, y proporcionar un sentido de comunidad".

Y añadió: "Cualquier tipo de reducción de daños es ventajosa. Si alguien es un bebedor empedernido, podría beneficiarse mucho de pasar a un consumo moderado o ligero, aunque no pueda dejarlo del todo. Nunca he conocido a un alcohólico que se sintiera peor por beber menos o por no beber".

Molly Desch, una entrenadora de vida certificada enfocada en la sobriedad, ofrece algunos consejos útiles para que su Enero Seco sea exitoso.

Escribe una lista de 30 actividades o pasatiempos - ¿Hay alguna habilidad que te gustaría aprender o alguna afición que solías hacer? Tener una lista de intereses, actividades y aficiones que podrías hacer en lugar de beber es una buena herramienta de referencia para tener a mano cuando estés aburrido y tengas ganas de beber.

Comuníqueselo a tus amigos y familiares - Hacer saber a sus amigos y familiares que no va a permitirse ningún capricho durante el mes es una buena forma de rendir cuentas. También permite que los demás sepan que no deben invitarte a ese bar en el que te tienta el miedo a perderte algo.

Compra bebidas sin alcohol: Cada vez son más las empresas y bares que atienden a clientes que no beben alcohol. Desde vinos sin alcohol hasta licores, cervezas y mocktails, es más fácil que nunca mantenerse sobrio con bebidas para adultos sin alcohol.

Pídele a un amigo que te acompañe - Es más fácil superar Enero Seco si alguien te acompaña en el reto y os animáis mutuamente.

Consigue ayuda profesional - Hay muchos grupos y organizaciones que ofrecen recursos útiles para aquellos que luchan por mantenerse sobrios. Ya se trate de información motivacional, afirmaciones diarias o simplemente alguien con quien hablar, está bien buscar ayuda profesional si crees que la necesitas.