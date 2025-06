Enfermarse al regresar de vacaciones es más común de lo que se cree

Te vas de vacaciones y cuando regresas a casa, te enfermas, y ya no sabes como decirle a tu jefe que no es un invento para que no vaya a pensar que necesitas vacaciones de las vacaciones.

Pero no estás solo en esto porque hay muchas personas que se enferman y es algo muy común.

Según el Instituto Weill Cornel Medicine, el 80% de los viajeros se siente mal al regresar de sus vacaciones.

Esto puede ser por el cambio de rutina, el sistema inmune está debilitado, los cambios de clima, incluso la higiene al compartir con muchas personas un espacio reducido como un avión.

Los síntomas más comunes son: diarrea, fiebre y sarpullido.

Según Weill Cornel Medicine, si deseas mejorar rapidamente, hay que dormir bien, limitar el consumo de alcohol, beber muchos líquidos y tomar la situación con calma.