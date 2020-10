La universidad del norte de Texas investigará el Alzheimer en comunidades latinas

Un grupo de investigadores de la Universidad del Norte de Texas (UNT, por siglas en inglés) recibieron una subvención de casi 45 millones de dolares del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, parte de los Institutos Nacionales de Salud, para expandir la investigación innovadora sobre la enfermedad de Alzheimer y las diferencias biológicas que causan que la enfermedad aflija de manera desproporcionada a los mexico-americanos.

La beca de investigación de cinco años, otorgada a Sid O'Bryant, PhD, Profesor y Director Ejecutivo del Instituto de Investigación Traslacional, y Leigh Johnson, PhD, Profesor Asociado y Director Asociado, ayudará a buscar comprender el marco biológico de la enfermedad de Alzheimer en poblaciones multiétnicas y en qué se diferencia de la de los blancos no latinos.

Los mexico-americanos desarrollan la enfermedad de Alzheimer 10 años antes que los blancos. Sin embargo, la mayor parte de la investigación sobre el Alzheimer se centra en los blancos no latinos.

"Vamos a analizar cómo la patología de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, los cambios cerebrales subyacentes básicos, cómo se ven, cómo progresan y cómo impactan a las personas de diversas comunidades", dijo el Dr. O'Bryant.

La investigación creará un centro de imágenes de última generación que permitirá realizar dos PET Scans en cada participante.

Buscarán proteínas beta-amiloides o tau, que son biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer.

Dos años más tarde, cada participante se someterá a dos exploraciones PET más para comparar cómo han progresado las proteínas.

Las exploraciones permitirán a los investigadores observar las diferencias entre los mexico-americanos y los blancos no latinos. Los datos preliminares sugieren que la proteína beta-amiloide difiere significativamente en la prevalencia entre las dos etnias, dijo el Dr. O'Bryant.

Los mexico-americanos representan la población que envejece más rápido en el país. Se estima que a un millón de personas de este grupo, se le diagnosticará la enfermedad de Alzheimer para el 2030.

"El objetivo de este estudio es desarrollar una medicina de precisión para tratar y prevenir la enfermedad de Alzheimer en todas las comunidades. No se trata de tratar a este grupo u otro grupo, pero no podemos entender la enfermedad si no podemos entenderla en todos ", dijo O'Bryant.

"Mi objetivo es que dentro de 10 años, tengamos nuevas terapias a bordo. Me doy cuenta de que es ambicioso, pero presionamos y presionamos mucho. Creo que cambiaremos la atención para los pacientes en 10 años", agregó O'Bryant.

Para obtener más información sobre el estudio, comuníquese con el Instituto de Investigación Traslacional al 817-735-2963.

