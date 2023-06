Merck demanda al gobierno federal y llama “extorsión” a plan de precios de medicamentos de Medicare

Merck está demandando al gobierno federal por un plan para negociar los precios de los medicamentos de Medicare, llamando al programa una farsa equivalente a la extorsión.

El fabricante de medicamentos está tratando de detener el programa, que se estableció en la Ley de Reducción de la Inflación y se espera que ahorre a los contribuyentes miles de millones de dólares en los próximos años.

Merck dijo en una denuncia presentada este martes que el programa no implica una negociación genuina. En cambio, dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU selecciona los medicamentos que se incluirán y luego dicta el precio, amenazando a los fabricantes de medicamentos con “un impuesto diario ruinoso” si se niegan a aceptar.

“Es equivalente a extorsión”, dijo el fabricante de medicamentos en la denuncia, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia.

El fabricante de medicamentos con sede en Rahway, Nueva Jersey, agregó que espera que su tratamiento para la diabetes, Januvia, sea parte del "esquema del IRA" a partir de finales de este año.

Los representantes de la agencia federal no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Merck dijo en la denuncia que el plan presentado en la IRA sugiere que los funcionarios federales se sentarán con los fabricantes de medicamentos y negociarán acuerdos de precios voluntarios.

Pero el fabricante de medicamentos dijo que el programa no involucra negociaciones o acuerdos reales. Dijo que HHS elige los medicamentos que se incluirán y luego se apoya en los fabricantes de medicamentos para que brinden grandes descuentos bajo la amenaza fiscal.

Merck dice que el programa viola la Constitución de Estados Unidos en un par de formas. Incluyen el requisito de la Quinta Enmienda de que el gobierno pague una “compensación justa” si toma la “propiedad” para uso público”, según la denuncia.

El fabricante de medicamentos señaló que el Congreso simplemente podría haber permitido que el HHS estableciera un precio máximo que pagaría por un medicamento o usar su influencia para negociar, pero eso habría permitido que los fabricantes de medicamentos se retiraran de las conversaciones.

En cambio, Merck dijo que el gobierno usa la amenaza de sanciones severas para requisar medicamentos y se niega a pagar el valor justo, lo que obliga a los fabricantes de medicamentos a "sonreír, seguir el juego y pretender que todo es parte de un intercambio voluntario y 'justo'".

“Esto es teatro Kabuki político”, dice la denuncia.

Los legisladores republicanos también han criticado al gobierno del presidente Joe Biden por el plan, señalando que podría obligar a los fabricantes de medicamentos a retirarse en la introducción de nuevos medicamentos que podrían ser objeto de regateo.

Se espera que el gobierno federal publique pronto las reglas para negociar los precios de los medicamentos y luego publique en septiembre una lista de 10 medicamentos cuyo precio comenzará a negociarse el próximo año.

El plan marca la primera vez en la historia que el gobierno federal negociará directamente con las compañías farmacéuticas el precio que cobran por algunos de los medicamentos más costosos de Medicare.

Los precios negociados no se afianzarán hasta 2026.