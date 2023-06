Se declara culpable un narcotraficante en casos de sobredosis de fentanilo en el norte de Texas

Un narcotraficante vinculado a una serie de sobredosis de fentanilo en menores en el norte de Texas se declaró culpable hoy de múltiples delitos relacionados con las drogas, informó la fiscal federal del distrito norte de Texas, Leigha Simonton.

Jason Xavier Villanueva, de 22 años, fue acusado mediante denuncia penal en febrero y procesado más tarde ese mismo mes. Pero hoy se declaró culpable de conspiración para poseer con la intención de distribuir fentanilo y distribución de fentanilo a una persona menor de 21 años.

“Una y otra vez, Villanueva puso veneno en las manos de adolescentes que posiblemente no podían comprender los riesgos inherentes. Ni siquiera la noticia de múltiples muertes de adolescentes disuadió a este acusado”, dijo la fiscal federal Leigha Simonton. “El Departamento de Justicia no descansará hasta que todas las personas que vendieron pastillas a estos niños, directa o indirectamente, estén tras las rejas. Hemos visto los rostros de estos niños, vibrantes en vida, desgarradores en la muerte, y no lo olvidaremos”.

En los documentos de declaración de culpabilidad, Villanueva admitió que distribuyó más de 200,000 pastillas de fentanilo a clientes del norte de Texas en el transcurso de cinco o seis meses, a razón de unas 40,000 pastillas por mes.

Vendió las píldoras, tabletas azules redondas marcadas como M-30, a una red de distribuidores de adultos y jóvenes en Carrollton, quienes luego vendieron a amigos, compañeros de clase y otros clientes. A menudo se publicitaba en Instagram.

Villanueva, a través de sus traficantes de nivel inferior, está vinculado a hasta diez sobredosis de nueve adolescentes en el Distrito Escolar Independiente de Farmers Branch-Carrollton. Las víctimas, todos estudiantes de secundaria y preparatoria, tenían entre 13 y 17 años.

Tras el arresto de dos de estos traficantes de bajo nivel, Eduardo Navarrete y Magaly Cano, Villanueva publicó en las redes sociales: “Lo único que nos va a detener son los federales”.

Villanueva es el tercer acusado acusado después de las sobredosis de menores de Farmers Brach-Carrollton ISD y Flower Mound ISD para declararse culpable.

Magaly Cano y Stephen Paul Brinson se declararon culpables el mes pasado; otros cinco acusados, incluido Navarrete, han sido acusados ​​pero aún no condenados. (Todos se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia).

Villanueva ahora enfrenta hasta 40 años en una prisión federal. Su sentencia está programada para el miércoles 4 de octubre.

La familia Dellatorre compartió el calvario que viven desde el día en que murió su hija de 18 años.