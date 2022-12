Segundo día del juicio contra el expolicía de Fort Worth acusado del homicidio de una mujer

El juicio por asesinato del exoficial de policía de Fort Worth Aaron Dean entra en su segundo día este martes.

Dean presuntamente disparó y mató a Atatiana Jefferson a través de una ventana de la casa de su madre en Fort Worth el 12 de octubre de 2019. Fue uno de los oficiales que respondió a una llamada que no era de emergencia de un vecino que estaba preocupado por una puerta abierta en la casa.

La historia de alto perfil de la muerte de Jefferson atrajo la atención nacional y provocó protestas contra la brutalidad policial en todo el norte de Texas.

Antes de las declaraciones de apertura del lunes, el juez George Gallagher, que está a cargo del juicio, acordó escuchar las mociones finales previas al juicio en el caso antes de que comenzara oficialmente. El equipo de defensa argumentó que la cobertura sesgada de los medios locales haría imposible que Dean tuviera un juicio justo.

Se denegó la moción para trasladar el juicio por asesinato fuera del condado de Tarrant a otro lugar.

El primer día del juicio fue breve y finalizó a las 11:30 a. m. para que las personas involucradas en el caso pudieran asistir al funeral del abogado defensor principal Jim Lane, quien murió la semana pasada. Se espera que el juicio se reanude el martes por la mañana.

Después de que Aaron Dean se declarara inocente frente al jurado el lunes, el equipo de la fiscalía hizo su declaración de apertura.

"Este no es un caso sobre un negocio de drogas que salió mal, o un robo. Este es un caso sobre un oficial de policía de Fort Worth, un extraño para Atatiana, que disparó a través de la parte trasera de la ventana de su habitación en medio de la noche cuando ella estaba en su casa y debería haber estado a salvo", dijo la fiscal del condado de Tarrant, Ashlea Deener.

"Vas a escuchar que esto fue un acto absolutamente intencional, un acto injustificable que nunca debería haber sucedido".

Denener le dijo al jurado que prestara atención a lo que hizo y dejó de hacer el entonces oficial Aaron Dean después de dispararle a Atatiana Jefferson.

El abogado defensor de Dean, Mike Brissette, quien inicialmente renunció a sus opciones para presentar una declaración de apertura, habló con el jurado y dijo: "Es la primera pesadilla de un oficial en todo el mundo sacar su arma… y usarla". “Este caso se trata de hechos y no de emociones”.

La noche del tiroteo, Jefferson estaba jugando videojuegos con su sobrino de 8 años, Zion Carr, quien era el único testigo dentro de la casa.

Carr fue interrogado tanto por la fiscalía como por la defensa sobre lo que sucedió la noche del tiroteo.

Dijo que él y su tía quemaron algunas hamburguesas más temprano en la noche y que la puerta se abrió para ventilar la casa.

Se le pidió a Carr que recordara los momentos previos al tiroteo fatal y dijo que él y su tía olvidaron que la puerta principal aún estaba abierta y estaban jugando videojuegos cuando ella se levantó para investigar un ruido que escuchó afuera.

El niño dijo tanto a los fiscales como a los abogados defensores que después de escuchar el ruido, su tía fue a sacar un arma de su bolso y la sostuvo a su lado. Dijo que no vio ni escuchó nada y les dijo a los abogados defensores que cuando ella se acercó a la ventana, él no levantó la vista de su Nintendo Switch porque ella dijo que el ruido podría haber sido solo un mapache.

Carr testificó que Jefferson estaba mirando hacia la única ventana de la habitación donde dijo que escuchó algo y que sostenía el arma a su lado cuando cayó al suelo y comenzó a llorar y temblar.

En los momentos posteriores al tiroteo, dos policías ingresaron a la casa y se llevaron a Carr, que vestía solo ropa interior. Dijo que tenía frío y estaba confundido y que no estaba seguro de lo que sucedió, pero sabía que era grave porque su tía parecía estar herida.

“Empezó a llorar y después de eso vinieron dos policías y me agarraron”, dijo Carr. "Estaba pensando '¿Es un sueño?'", dijo Carr que un oficial le dio una camisa y que se durmió en el auto de la policía. Dijo que se despertó en otro lugar donde lo entrevistaron sobre el tiroteo.

Dijo que en ese momento no sabía si su tía había sobrevivido al tiroteo. Carr dijo que no le gustaba hablar de esa noche y que no lo había discutido con nadie más que con los fiscales de distrito.

“No estaba molesto, estaba confundido porque no sabía si… era un sueño y todavía no despertaba”.

