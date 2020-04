“Fue duro desayunar al lado de un cadáver”, dramático relato de hispano que sobrevivió al COVID-19

TIJUANA- “Te cambia la vida completamente, escuchaba yo en los hospitales gritos de dolor de gente de 30 años por ejemplo, unos gritos desgarradores”, contó Octavio Moreno, desde la cama de su hogar en Tijuana, posterior a recuperarse de coronavirus.

Moreno recordó que después de una tos que no paraba y realizarse radiografías que mostraron una neumonía atípica, no tuvo más opción que internarse en el hospital.

“Yo ya no podía dormir, yo ya le rogaba a Dios que me ayudara”, señaló Moreno, quien después de pasar 48 horas sentado entre más personas enfermas, dijo no pudo más y pidió salir a los médicos y personal ahí.

“Fue muy duro para mi ver que una persona de al lado falleció, el tener que, digo el hospital hace sus labores, tener que desayunar a lado de un cadáver”, explicó a Telemundo 20.

Sin embargo, después de pasar dos días en casa y posteriormente trasladarse a un hospital particular, el 4 de abril recibió una llamada con la confirmación, donde le decían que era positivo a coronavirus, por lo que tuvo que regresar al Hospital General en Tijuana.

Ahí agradeció el apoyo del personal médico y explicó los estrictos protocolos que les impiden el contacto con los ciudadanos fuera.

“No te permiten hablar con tu familia, no te permiten verlos ni que ellos te vean a ti, ósea no es como que de lejecitos te van a ver, yo me preguntaba que si mi esposa estaba bien”, dijo Moreno, pero señaló al recuperarse poco a poco, quienes le acompañaban en la enfermedad, dentro del hospital, le pedían dar mensajes a quienes estaban fuera.

“Te metes a mi perfil, busca también a mi esposa se llama tal, por favor dile que estoy bien que estuve enfrente de ti”, aseguró que le comentaban quienes se encontraban dentro.

La Secretaría de Salud de Baja California estimó que hay un promedio de 15 personas que se han recuperado en el estado.

“Estamos llamando de manera diaria a todos los pacientes y les preguntamos como siguen les damos un seguimiento bastante puntual”, informó Oscar Efrén Zazueta, jefe de epidemiología en Baja California, quien agregó que aunque después de un periodo de 15 días quienes se recuperan pueden regresar a su vida normal, esto no los exime de contagiarse nuevamente.

“No están exentas de volverse a infectar por lo que les diría las medidas de sana distancia es para todos, personas que ya están recuperadas de COVID, y personas que no lo han adquirido”, aseguró el jefe de epidemiología en Baja California.

La experiencia ya finalizó para Moreno, quien además le dejó un mensaje muy claro para quienes hoy están fuera. Él dijo que cambiaría lo que fuera por haberse protegido una semana antes.

“Yo cambiaría 200, 300 días de encierro en mi casa, por los 12 días que estuve en el hospital”, dijo Moreno.

