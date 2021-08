Superintendente del Dallas ISD mantiene vigente el uso de mascarilla

Durante una conferencia de prensa virtual el domingo por la noche, el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Dallas, Michael Hinojosa, dijo que el distrito seguirá exigiendo máscaras.

"Tenemos que proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y hasta que haya una orden oficial de la corte que aplique el Distrito Escolar Independiente de Dallas, continuaremos teniendo el mandato de la máscara", dijo Hinojosa a los periodistas el domingo por la noche a través de Zoom.

Realizó la conferencia de prensa para abordar la orden de la Corte Suprema de Texas que se emitió el domingo por la noche bloqueando temporalmente el mandato de máscara del condado de Dallas establecido por el juez del condado de Dallas Clay Jenkins. La orden también se aplicó al condado de Bexar.

Ya no hay camas en unidades pediátricas de cuidados intensivos

Hinojosa dijo que después de consultar con abogados, no creen que la orden se aplique al DISD porque el distrito no está especialmente en la lista. "Enumeró a Clay Jenkins y el condado de Dallas, no dijo una palabra sobre Dallas ISD", explicó Hinojosa.

Dijo que el distrito actualmente no está involucrado en ningún litigio y hasta que el tribunal les diga que no pueden hacer cumplir un mandato, seguirán adelante con máscaras.

"Entonces vamos a tener el mandato de la máscara mañana. Vamos a ser benevolentes, vamos a ser amables, y vamos a ser firmes y vamos a hacer cumplir", dijo Hinojosa como el la mayoría de DISD regresa a clases el lunes.

Planean distribuir máscaras a quienes las necesiten y pedirán a las personas que las cumplan en un período de tiempo determinado. Si no es así, existe un código de conducta, según Hinojosa.

"Tenemos una disciplina progresiva y tendremos alternativas en las que hemos trabajado con nuestros directores sobre cómo manejar cada caso por caos. Repartiremos máscaras, pediremos a la gente que cumpla en cierto tiempo, pero tampoco queremos poner en peligro a la gente, así que mientras intentamos resolver esto, vamos a tener una ubicación diferente. Para esos empleados, estudiantes o miembros del personal", subrayó.

Las clases de DISD en realidad comenzaron hace un par de semanas y se han ido introduciendo gradualmente de regreso a clases en tres segmentos, siendo el lunes la mayoría de los estudiantes. Dijo que no han tenido ningún problema, pero reconoce que pueden encontrarse con situaciones el lunes.

Cuando se le preguntó sobre lo que significa una "ubicación diferente", Hinojosa dijo: "Estamos trabajando con nuestros campus para asegurarnos de que tengamos un salón donde tengamos un maestro para cualquier estudiante que no quiera usarlo, que no esté participando con todos los demás, para que continúen con su instrucción, pero no estarán en el aula con otros estudiantes".

Hay alrededor de 150,000 estudiantes y 22,000 empleados en el distrito según Hinojosa.

Unas 200 personas llegaron para manifestarse frente a la casa del juez del condado Dallas, Clay Jenkins, por emitir una orden que exige el uso de mascarilla en ciertos lugares. Aquí las imágenes.