Superintendente renunciaría en medio de la discusión por dividir a Keller ISD

Los miembros de la junta directiva de Keller ISD compartieron su conmoción y preocupación en las redes sociales después de que la agenda de una reunión de la junta revelara algún tipo de cambio de liderazgo para este distrito.

La superintendente Tracy Johnson había hecho comentarios sobre su renuncia durante una controvertida propuesta para dividir el distrito.

Nuevos documentos para una reunión de la junta escolar para el jueves 30 de enero muestran que la junta puede estar preparándose para hacer el cambio después de que los líderes debatieron si dividir el distrito a principios de este mes.

La reunión de esta semana será la primera desde las acaloradas confrontaciones en la última reunión de la junta directiva hace dos semanas sobre una controvertida propuesta para dividir el distrito en dos y colocar a miles de estudiantes que viven al oeste de la autopista U.S. 377 en uno nuevo.

Los líderes del distrito citaron preocupaciones presupuestarias como la razón principal de la propuesta.

Un punto de la agenda para la reunión del jueves decía que la junta podría actuar sobre un acuerdo de separación voluntaria con la superintendente Tracy Johnson. Le sigue otro punto sobre el nombramiento de un superintendente interino.

Johnson habló durante la reunión anterior el 16 de enero y comentó sobre su renuncia después de escuchar a los miembros de la junta y a los padres gritar sobre el tema. Fue la primera vez que padres y líderes del distrito se reunieron en la misma sala desde que surgieron los rumores sobre la propuesta.

La reunión con la junta estuvo llena a capacidad y cientos de padres se quedaron fuera. Indican que esta propuesta es por asuntos presupuestarios y baja matrícula.

“Ha sido una gran distracción, una distracción que no es necesaria en este momento del año ni nunca. Tenemos miembros del personal que están preocupados por si van a tener un trabajo o no, y eso me duele el corazón porque, como educadora durante 25 años. Seré honesta, no sé si quiero ser parte de esto y por eso estoy preparado para ofrecer mi carta de renuncia. Y no lo hago por teatro, sino porque he estado en la educación para todos los niños y creo que cada niño tiene la oportunidad de aprender y creo que cada niño tiene la oportunidad de asistir a las escuelas en Keller ISD”, refirió la Superintendente.

Johnson también se pronunció en contra de dividir el distrito en dos.

Se desconoce si el punto de la agenda implica una renuncia real porque el distrito no ha proporcionado ninguna actualización oficial.

Desde que se publicó la agenda de esta semana, al menos dos miembros de la junta han respondido en las redes sociales diciendo que se sienten tomados por sorpresa.

Joni Smith, mesa directiva de Keller ISD Place 2, escribió en Facebook el lunes por la noche que los puntos no estaban incluidos en una agenda que revisó con Johnson esa mañana.

El martes por la mañana, los comisionados del condado de Tarrant también parecen estar listos para hablar sobre el debate de Keller ISD. La agenda de su reunión incluye una sesión informativa sobre las reglas y requisitos estatales que rodean la división del distrito escolar.