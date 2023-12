Peso Pluma, Shakira y La Casa de los Famosos: lo más buscado en español en Google de 2023

La canción "Sessions, Vol. 53" de la artista colombiana Shakira y el argentino Bizarrap, así como información sobre el cantante Peso Pluma, encabezan las listas de tendencias de búsquedas en español en Estados Unidos en Google este año.

Según anunció este lunes el gigante tecnológico, en lo referente a las canciones, el tema que más marcó tendencia este año fue Sessions, Vol. 53, que se lanzó el 11 de enero y cuenta en YouTube -- que forma parte de Google -- con más de 650 millones de reproducciones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Mientras que en el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto están canciones en las que participó el artista mexicano Peso Pluma: La people, AMG, El Azul y PRC, respectivamente.

PESO PLUMA DOMINA LAS BÚSQUEDAS EN GOOGLE

Peso Pluma también encabeza otras listas como la de "¿Dónde...?", ya que la primera pregunta es "¿De dónde es Peso Pluma?", seguida por "¿Dónde se hundió el Titanic?" y "¿Dónde ver el clásico mundial de béisbol?".

Así como la categoría de "¿Quién?", dónde la primera pregunta es "¿Quién es el papá de Peso Pluma?", seguida de "¿Quién es Lele Pons?" y "¿Quién juega hoy en la Copa Oro?".

El artista mexicano también aparece en la tendencia de búsquedas de Google con la pregunta "¿Qué es…?", pero en el cuarto puesto, con la pregunta "¿Qué es Peso Pluma?", por detrás de "¿Qué es la implosión?" -- probablemente para comprender la implosión en junio del sumergible Titan --, "¿Qué es Oxycontin?" y "¿Qué es sapiosexual?".

La llegada de Messi al Inter Miami este año también se situó entre las tendencias de búsqueda de la sección "¿Cómo..?", ya que en el segundo puesto está "¿Cómo va el Inter de Miami?", mientras que el primer puesto busca información sobre el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos con la pregunta: "¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?".

Peso Pluma también se deja ver en esta categoría, en el puesto quinto, con la pregunta "¿Cómo se llama Peso Pluma?".

LAS RECETAS MÁS BUSCADAS EN GOOGLE

La última categoría que comparte Google está dedicada a las recetas, donde la tendencia predominante fue la búsqueda de instrucciones para hacer "frijoles charros", seguido de otros platos como "cubana de ropa vieja", "galletas de avena" y "lasaña".

Estas son cinco cosas que hay que saber sobre Lionel “Leo” Messi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que juega en la selección de Argentina y en el Inter Miami.

Google explica en un comunicado que para crear estas listas analizó las búsquedas de mayor tendencia, "aquellas que tuvieron el mayor aumento de tráfico durante un período sostenido en 2023 en comparación con 2022".

LO MÁS BUSCADO EN GOOGLE EN INGLÉS

La guerra en curso entre Israel y Hamas encabezó las tendencias de noticias en 2023, según los datos globales de Google, seguida de consultas relacionadas con el sumergible con destino al Titanic que implosionó en junio, así como los devastadores terremotos de febrero en Turquía y Siria.

Damar Hamlin fue la persona más popular en búsquedas de Google este año. Hamlin, safety de los Bills de Buffalo de la NFL, experimentó un paro cardíaco al borde de la muerte en el campo durante un partido de enero, pero desde entonces ha completado una remontada celebrada. Le siguió el actor Jeremy Renner, que sobrevivió a un grave accidente con una máquina quitanieves a principios de 2023. Mientras tanto, el actor Matthew Perry y la cantante Tina Turner lideraron las tendencias de búsqueda entre personas notables que fallecieron.

En el mundo del entretenimiento, “Barbie” dominó las tendencias cinematográficas de búsqueda de Google este año, seguida su compañera de Barbenheimer “Oppenheimer” y el thriller indio “Jawan”. En televisión, “The Last of Us”, “Wednesday” y “Ginny and Georgia” fueron los tres programas de mayor tendencia en 2023.

La canción "アイドル (Idol)” de Yoasobi fue la de mayor tendencia en las búsquedas de Google. “Try That In A Small Town” de Jason Aldean, que se disparó en las listas después de una controversia este verano, y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” del DJ y productor argentino Bizarrap con la estrella colombiana Shakira le siguieron.

Y eso es sólo la punta del iceberg de las tendencias de búsqueda globales de Google para 2023. Bibimbap fue la receta de mayor tendencia. Inter Miami CF, el nuevo hogar de la superestrella del fútbol argentino Lionel Messi, lideró las tendencias de equipos deportivos de Google. Y específicamente en EEUU, muchos consumidores pasaron 2023 preguntándose por qué los huevos, los boletos de Taylor Swift y las botellas de sriracha eran tan caros, mientras que “rizz” (recientemente nombrada palabra del año por Oxford), que en inglés significa la habilidad de encantar o seducir, fue una de las favoritas en las consultas sobre definiciones de jerga de moda.

Puedes encontrar más datos, incluidas listas específicas de países y tendencias de años anteriores, en el archivo “El año en búsquedas” de Google. La empresa, con sede en California, dice que recopiló sus resultados de búsqueda de 2023 del 1 de enero al 27 de noviembre de este año.

Google no es el único que publica datos anuales a medida que 2023 llega a su fin, y desde búsquedas en diccionarios, servicios de música por streaming, es probable que hayas visto otras listas que resumen la actividad en línea este año. La semana pasada, por ejemplo, Wikipedia publicó su lista de fin de año de las entradas más vistas, con su artículo sobre ChatGPT a la cabeza.

Para conmemorar el cumpleaños número 25 del motor de búsqueda, Google también publicó los datos de búsqueda más importantes “de todos los tiempos” en varias categorías específicas. Desde 2004 (cuando los datos de tendencias de la compañía estuvieron disponibles por primera vez a nivel mundial), la ganadora del Grammy más buscada en Google de todos los tiempos ha sido Beyoncé, mientras que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es el atleta más buscado y el elenco de película o serie de televisión más buscado es “Harry Potter”.