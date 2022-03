Texas revisará las solicitudes de oración y toque en las ejecuciones

Funcionarios penitenciarios de Texas dijeron este martes que no planean actualizar formalmente sus reglas después del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada que indicó que los estados deben acomodar las solicitudes de los condenados a muerte que desean que sus asesores espirituales oren en voz alta y los toquen durante sus ejecuciones.

Pero el Departamento de Justicia Criminal de Texas dijo que dichas solicitudes de los reclusos se revisarán caso por caso y, a menos que presenten un riesgo sustancial para la seguridad o sean "escandalosas", trabajarán para otorgarlas.

Sin embargo, un abogado del condenado a muerte, John Ramírez, cuyo caso se pronunció la Corte Suprema la semana pasada, dijo que dejarlo caso por caso y no delinear reglas específicas no resolverá este problema.

“Al no cambiar el protocolo sobre lo que el pastor puede y no puede hacer, simplemente están invitando a algún futuro juez federal a suspender la ejecución”, dijo Seth Kretzer, abogado de Ramírez.

Ramírez está en el corredor de la muerte por matar a un trabajador de una tienda de conveniencia de Corpus Christi durante un robo en 2004. Ramírez apuñaló al hombre, Pablo Castro, 29 veces y le robó un dólar con 25 centavos.

En una opinión de 8-1 emitida la semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que era posible acomodar la solicitud de Ramírez de que su pastor lo tocara y orara en voz alta durante su ejecución sin representar un mayor riesgo de seguridad o ser una interrupción como había argumentado Texas.

Roberts sugirió que los estados "adopten reglas claras por adelantado" sobre tocar a los reclusos y rezar en voz alta para evitar retrasos en la ejecución y garantizar "el interés del recluso en el ejercicio religioso".

En un comunicado emitido el martes por la tarde, el Departamento de Justicia Criminal de Texas dijo: “Nuestro protocolo de ejecución (política real) no cambiará. Cuando se elija un asesor espiritual y solicite orar y/o tocar al recluso, revisaremos cada uno caso por caso”.

Cuando se le pidió una aclaración de la declaración, un portavoz de la agencia dijo que los funcionarios trabajarían para acomodar y otorgar las solicitudes más razonables.

“A menos que haya algo ridículamente escandaloso… sentimos que podemos, hablando uno a uno con el asesor espiritual, acomodarlos si necesitan ser tocados y orar”, dijo el portavoz.

El fallo del tribunal superior se produjo después de que el sistema penitenciario de Texas revocara en abril de 2021 una prohibición de dos años sobre los asesores espirituales en la cámara de ejecución, pero limitó lo que pueden hacer. Texas instituyó la prohibición después de que la Corte Suprema detuviera en 2019 la ejecución de Patrick Murphy, quien había argumentado que se estaba violando su libertad religiosa porque su asesor espiritual budista no podía acompañarlo. Murphy permanece en el corredor de la muerte.

El fallo en el caso de Murphy se produjo después de que el tribunal fuera criticado por negarse a detener la ejecución en 2019 del recluso de Alabama Domineque Ray por su solicitud de tener a su asesor espiritual islámico en la cámara de ejecución.

El portavoz de la agencia del sistema penitenciario de Texas dijo que los funcionarios creen que delinear reglas específicas sobre tocar y rezar daría lugar a más demandas y retrasos en las ejecuciones.

Pero Kretzer dijo que al no delinear reglas específicas sobre lo que pueden y no pueden hacer los asesores espirituales, los funcionarios de prisiones de Texas no estaban considerando completamente el fallo de la Corte Suprema.

“Su declaración me suena como si estuvieran tarareando las palabras, pero no están cantando la melodía que les dio el presidente del Tribunal Supremo Roberts la semana pasada”, dijo Kretzer.

Kretzer señaló un caso en Alabama del condenado a muerte Willie B. Smith III, quien fue ejecutado en octubre después de que se llegó a un acuerdo que establecía reglas específicas sobre lo que el pastor de Smith podía hacer en la cámara de ejecución, como un ejemplo de cómo las reglas se relacionan con los consejeros espirituales pueden ser específicos.

“Pudieron hacer esto”, dijo Kretzer.

Kretzer predijo que, a menos que Texas creara reglas específicas sobre lo que los asesores espirituales pueden y no pueden hacer en la cámara de ejecución, “volveremos a estar donde estábamos antes del fallo de la semana pasada: litigio, suspensión”.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas “siempre quiere mantenerlo un poco ambiguo para poder mantener al enemigo alerta. Siempre quieren mantenerte adivinando”, dijo Kretzer. “Desafortunadamente, a los abogados y más específicamente a los tribunales federales no les gusta adivinar. Les gustan los detalles”.

