Texas se prepara para celebrar 100 años de los parques estatales

En 1923, el gobernador Pat Neff solicitó una Junta de Parques Estatales crear espacios para acampar y recreativos para que las familias disfruten.

"Su visión era tener parques estatales esparcidos por todo el paisaje de Texas para brindarle a la gente lugares para ir y disfrutar de la naturaleza. Se dio cuenta de esa visión. Y, hoy, esa visión está aquí. Existimos para brindarle a la gente un lugar para disfrutar de los espacios abiertos en Texas. ”, dijo Rodney Franklin, director de parques estatales de Texas Parks and Wildlife.

El Parque Estatal Mother Neff en Moody, Texas, se considera el primer parque estatal. Y hoy, un siglo después, hay 89 parques estatales.

En el 2023, más de 80 de ellos celebrarán el centenario de una forma u otra con la mayoría de las actividades gratuitas para las familias. La esperanza es que los texanos salgan a la naturaleza y disfruten del tesoro estatal.

"Hay mucho de lo que enorgullecerse en Texas y eso incluye la diversidad del paisaje que existe. Tenemos parques costeros, parques en el este de Texas con grandes árboles. Tenemos el segundo cañón más grande de los EEUU continentales en Palo Duro Canyon State Park. Entonces, la diversidad del paisaje coincide con la diversidad de las personas que están aquí en Texas. Y eso es algo de lo que estar orgulloso ", dijo Franklin.

El anuncio del martes sobre la celebración del centenario tendrá lugar en Strawn, al oeste de Fort Worth, en el sitio del futuro Parque Estatal de las Montañas de Palo Pinto.

La apertura suave del parque a fines de 2023 marcará el primer parque estatal nuevo en el norte de Texas en 25 años.

"Va a tener campamento. Vaya con su familia a dar un paseo por la naturaleza. Puede tener reuniones familiares allí. Se centrará alrededor de un lago de 90 acres donde puede navegar en kayak o aprender a navegar en kayak y canoa o puede remar. ", explicó Franklin. "Va a tener vistas pristinas, una elevación de 1400 pies con vistas de 360 ​​grados alrededor del área de Cross Timbers de Texas. Entonces, estamos emocionados. Va a tener más de 20 millas de senderos para que la gente disfrute".

La celebración del centenario comenzará oficialmente en todo el estado el 1 de enero de 2023, con First Day Hikes. Los excursionistas del Día de Año Nuevo serán bienvenidos en todo el estado, y muchos parques ofrecerán caminatas y caminatas guiadas por guardabosques para el evento especial.

"Y la otra cosa que realmente queremos hacer con este centenario, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, es que esas personas que no conocen los parques estatales, que no han estado en un parque estatal, queremos que esas personas para descubrir parques estatales y convertirnos en administradores en el futuro", dijo Franklin. "Nos gustaría llevar a personas que potencialmente ni siquiera pueden nombrar un parque estatal hoy, pero para fines de 2023, queremos que tengan un parque estatal favorito de Texas".

Franklin señala los beneficios comprobados del tiempo al aire libre, desde una frecuencia cardíaca más baja hasta el estrés y la presión arterial.

El nativo de Texas desarrolló su amor por el aire libre cuando era niño. Recuerda los viajes de pesca con su padre al Parque Estatal Bob Sandlin en Pittsburg, en el noreste de Texas. Franklin se unió a los Boy Scouts y pasó muchas noches acampando en los parques estatales. Más tarde se convirtió en empleado temporal en el sitio histórico estatal Sam Bell Maxey en París. Franklin se unió al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas hace 31 años y fue designado para dirigir la división de Parques Estatales en 2108.

Si bien Franklin sabe sobre parques y campamentos como la palma de su mano, TPWD se da cuenta de que no todos tienen esa experiencia. Por lo tanto, la capacitación y la orientación a través de talleres familiares al aire libre están disponibles por una tarifa de $75. "Eso es lo bueno de los parques estatales de Texas. No tienes que descubrir esto solo. Tenemos algunos eventos durante el año en los que iremos contigo y te enseñaremos cómo hacer s'mores, cómo configurar armar una tienda de campaña. Entonces, estaremos allí contigo para ayudarte a que te sientas cómodo con eso", sonrió.

