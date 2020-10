Abbott prepara recursos ante posibles daños por huracán Delta

El gobernador Greg Abbott ya tiene preparados varios recursos en espera del tiempo potencialmente severo que se espera por el huracán Delta, que recientemente se ha fortalecido a un huracán de categoría 4 en el Caribe. Esta tormenta podría traer inundaciones costeras, oleaje fuerte, corrientes de resaca y posibles inundaciones repentinas a las comunidades a lo largo de la costa de Texas durante el próximo fin de semana.

"Mientras el estado de Texas monitorea el desarrollo del huracán Delta, se insta a los tejanos a tomar precauciones inmediatas para protegerse del impacto de esta tormenta", dijo el gobernador Abbott. "Los recursos que hemos incluido nos ayudarán a responder a este huracán y mantener seguras a nuestras comunidades. Los tejanos a lo largo de la costa deben prestar mucha atención a la orientación de los funcionarios locales y estar al tanto del movimiento y desarrollo del huracán Delta".

La División de Manejo de Emergencias de Texas ha comenzado a enumerar los siguientes recursos en preparación para respaldar la solicitud de los funcionarios locales:

Servicio Forestal de Texas A&M: equipos de manejo de incidentes y equipos de sierra

Servicio de extensión de ingeniería de Texas A&M - Texas Task Force One: escuadrones de botes

Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas: Tripulaciones de botes para apoyar las operaciones de rescate acuático

Departamento Militar de Texas: Transporte Terrestre de Búsqueda y Rescate Pelotones y helicópteros con capacidad de izar

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas: Paquetes de Emergencia Médica Task Force para Clima Severo

Departamento de Transporte de Texas: vehículos de alto perfil

Departamento de Seguridad Pública de Texas - Patrulla de Caminos de Texas: Unidad Marina Táctica y helicópteros con capacidad de izar