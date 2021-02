Agentes de RGV rescatan inmigrantes indocumentados que viajaban en caja de remolque con una temperatura de 50ºF

EDINGURG, Texas .–Agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande (RGV) arrestaron a un camionero que intentó transportar a nueve personas escondidas dentro de la mercancía que se transportaba. Al día siguiente los agentes de la RGV interceptaron un segundo intento de traslado de personas resultando en el arresto de 11 extranjeros indocumentados.

RGV informó el martes por la noche, los agentes de Kingsville que trabajaban en el puesto de control Javier Vega, Jr. remitieron un tractor y un remolque para una inspección secundaria después de que una Patrulla Fronteriza K-9 diera una alerta durante la inspección de rutina. El vehículo fue enviado a una inspección secundaria donde un escaneo de rayos X del vehículo reveló varias anomalías dentro del área de carga.

Los agentes registraron el tráiler y descubrieron nueve extranjeros indocumentados. En el momento del descubrimiento, la temperatura del remolque se fijó en 50 grados Fahrenheit. Varios de los sujetos solo vestían chamarras ligeras, incluso uno de ellos vestía pantalones cortos. Las personas fueron sacadas del remolque y evaluados médicamente.

Los agentes arrestaron al conductor junto con los nueve sujetos y los escoltaron a la estación para su procesamiento. Los extranjeros declararon ser de los países de Ecuador, Cuba, Honduras y México.

El otro incidente se reportó el miércoles por la noche, los agentes de RGV que trabajaban a lo largo de Farm to Market (FM) Road 3250 cerca de San Manuel, Texas, marcaron el alto a una camioneta Ford F150, sin embargo este no detuvo su marcha hasta salir bruscamente del camino. Agentes alcanzaron a observar como varios sujetos salieron corriendo huyendo hacia la maleza. Tras una búsqueda en la zona se detuvieron a 11 personas indocumentadas. El conductor del vehículo no fue localizado.